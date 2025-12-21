28DIGITAL: Κάλεσμα σε εκπαιδευτικούς φορείς για τη δημιουργία θερινών σχολείων

Τον δρόμο για την επόμενη γενιά εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανοίγει το 28DIGITAL (πρώην EIT DIGITAL) και καλεί πανεπιστήμια, παρόχους κατάρτισης, επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση των Summer School Programmes 2026. Με μια νέα Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων, το 28DIGITAL επιδιώκει να επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό του με θερινά σχολεία που θα ενισχύουν την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και τις δεξιότητες αιχμής στον τομέα των αναδυόμενων ψηφιακών τεχνολογιών.

Θερινά σχολεία με επίκεντρο την καινοτομία

Τα Summer Schools του 28DIGITAL είναι εντατικά προγράμματα διάρκειας δύο εβδομάδων, σχεδιασμένα ώστε να συνδυάζουν εξειδικευμένη γνώση σε κρίσιμες ψηφιακές τεχνολογίες, εφαρμογές με κοινωνικό και βιομηχανικό αντίκτυπο, δεξιότητες και πρακτικές Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (Innovation & Entrepreneurship – I&E). Απευθύνονται κυρίως σε φοιτητές μεταπτυχιακού επιπέδου και νέους επαγγελματίες που επιθυμούν είτε να εμβαθύνουν στο deep tech είτε να αναπτύξουν επιχειρηματικές ιδέες και να αναβαθμίσουν το επαγγελματικό τους προφίλ. Παράλληλα, προσελκύουν φοιτητές του EIT Digital Master School, αλλά και εξωτερικούς συμμετέχοντες από όλη την Ευρώπη.

Τι ζητά η νέα πρόσκληση

Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να αφορούν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός θερινού σχολείου δύο εβδομάδων. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται, επίσης, στην επιλογή τοποθεσίας. Το θερινό σχολείο, δηλαδή, θα πρέπει να πραγματοποιείται σε μια εύκολα προσβάσιμη περιοχή της Ευρώπης, ικανή να προσελκύσει μεγάλο και διεθνές κοινό. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της γεωγραφικής ισορροπίας, τουλάχιστον ένα από τα επιλεγμένα Summer Schools θα πραγματοποιηθεί σε χώρα RIS (Regional Innovation Scheme).

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν πρόταση

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οργανισμοί από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χώρες συνδεδεμένες με το πρόγραμμα Horizon Europe. Οι υποψήφιοι φορείς μπορεί να είναι πανεπιστήμια και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, Οργανισμοί έρευνας και τεχνολογίας, επιχειρήσεις και πάροχοι κατάρτισης, φορείς εκπαίδευσης και καινοτομίας.

Εκπαίδευση ως μοχλός ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας

Μέσα από τα Summer Schools, το 28DIGITAL φιλοδοξεί να δημιουργήσει ζωντανά οικοσυστήματα μάθησης, όπου οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή με επιχειρήσεις, στελέχη της βιομηχανίας και ειδικούς, αποκτούν πρακτική εμπειρία σε πραγματικές προκλήσεις και χτίζουν διαπανεπιστημιακές και διακρατικές κοινότητες συνεργασίας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συνολική στρατηγική του οργανισμού για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας στο deep tech, επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο και στη σύνδεση εκπαίδευσης, έρευνας και επιχειρηματικότητας. Όλες οι προτάσεις πρέπει να υποβληθούν επίσημα έως την 19η Ιανουαρίου 2026.