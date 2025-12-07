Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Hackathon για την έξυπνη θρέψη και άρδευση μέσω του προγράμματος econutri

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοίνωσε τη διοργάνωση ενός καινοτόμου Hackathon στις 15 και 16 Δεκεμβρίου 2025, με στόχο την ενίσχυση των δεξιοτήτων νέων επιστημόνων και επαγγελματιών στις ψηφιακές τεχνολογίες που συμβάλλουν στη μείωση των εισροών και στην προστασία του περιβάλλοντος.

Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη του ευρωπαϊκού προγράμματος econutri, μιας σύγχρονης πρωτοβουλίας που προωθεί την ορθολογική διαχείριση των θρεπτικών στοιχείων και του νερού στις κηπευτικές καλλιέργειες.

Ψηφιακές λύσεις για πιο πράσινες καλλιέργειες

Η βασική θεματική του Hackathon επικεντρώνεται στην εκπαίδευση πάνω σε τεχνολογίες που στοχεύουν στη μείωση της κατανάλωσης νερού και λιπασμάτων, δύο κρίσιμων παραμέτρων για την αειφορία της γεωργικής παραγωγής.

Η πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται με τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πιο «πράσινες» αγροτικές πρακτικές, ενισχύοντας την υιοθέτηση εργαλείων που μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των κηπευτικών καλλιεργειών.

Στο επίκεντρο των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θα βρίσκεται το Nutrisense, ένα προηγμένο σύστημα υποστήριξης αποφάσεων για την ορθολογική λίπανση θερμοκηπιακών και υπαίθριων κηπευτικών. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τις λειτουργίες του συστήματος, να προσομοιώσουν σενάρια θρέψης και να αναπτύξουν λύσεις που ενισχύουν την αποτελεσματικότητα των καλλιεργητικών πρακτικών.

Ανοιχτό σε όλους, με διαδικτυακή συμμετοχή

Το Hackathon θα διεξαχθεί διαδικτυακά, επιτρέποντας τη συμμετοχή φοιτητών, ερευνητών, γεωπόνων, στελεχών του αγροδιατροφικού τομέα και κάθε ενδιαφερομένου. Η εγγραφή πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας του econutri στη διεύθυνση https://econutri-project.eu/sign-up/. Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν παρουσιάσεις από ειδικούς, πρακτικά εργαστήρια και καθοδηγούμενες δραστηριότητες. Στο τέλος της διοργάνωσης, θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης, χρήσιμη για ακαδημαϊκή και επαγγελματική αξιοποίηση.

Ένα βήμα προς την επόμενη γενιά της «έξυπνης» γεωργίας

Το Hackathon του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για να ενισχυθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός στη γεωργία, αλλά και για να συνδεθεί η πανεπιστημιακή γνώση με πραγματικές ανάγκες της παραγωγής. Μέσα από τη συνεργασία νέων επιστημόνων, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών, το econutri συμβάλλει στη διαμόρφωση πρακτικών και εργαλείων που υποστηρίζουν μια πιο βιώσιμη και αποδοτική γεωργία.