Beeautism: Πρόγραμμα εκπαίδευσης ατόμων στο φάσμα του αυτισμού στη μελισσοκομία

Το 2025 αποτελεί το πρώτο, πιλοτικό, έτος υλοποίησης του Προγράμματος BeeAutism, όπου στις εγκαταστάσεις του Εργαστηρίου Μελισσοκομίας ApislaB του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, πέντε φοιτητές εκπαιδεύτηκαν σε θεωρητικό, αλλά κυρίως, σε πρακτικό επίπεδο, έχοντας στη διάθεσή τους 100 παραγωγικά μελίσσια υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση έμπειρης διεπιστημονικής ομάδας με εξειδίκευση, τόσο στη μελισσοκομία όσο και στην ειδική αγωγή. Το BeeAutism αποτελεί ένα Πρόγραμμα Κοινωνικής Ευθύνης που γεννήθηκε μέσα από τη συνεργασία του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Μελισσοκομίας του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του Συλλόγου Αυτισμού Λάρισας και της APIVITA και προσβλέπει στην επαγγελματική αποκατάσταση και περαιτέρω ενδυνάμωση ατόμων στο φάσμα του αυτισμού.

Το BeeAutism σχεδιάστηκε με στόχο την πλήρη μελισσοκομική εκπαίδευση ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, επιτρέποντάς τους να περάσουν από όλα τα στάδια, θεωρητικά και πρακτικά, της διαδικασίας, από αυτό του αρχάριου έως και αυτό του επαγγελματία μελισσοκόμου. Ο Ηλίας, ο Γιώργος, ο Έζρα, ο Θάνος και η Βίβιαν, άτομα στο φάσμα του αυτισμού και εκπαιδευόμενοι μελισσοκόμοι του BeeAutism παρήγαγαν 1.500 κιλά μέλι, το οποίο, εν συνεχεία, εμφιάλωσαν και συσκεύασαν στις εγκαταστάσεις του ApislaB, αποδεικνύοντας, στην πράξη, τη σημασία και τον άμεσο θετικό αντίκτυπο του Προγράμματος.

Συνολικά, 3.000 βάζα μελιού, δημιουργημένα με πολλή αγάπη και μεράκι, αγοράστηκαν από την APIVITA και διατίθενται μέσω του “The APIVITA Experience Store” και επιλεγμένων φαρμακείων σε όλη την Ελλάδα, μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, με το 100% των πωλήσεων να επιστρέφει στην πενταμελή ομάδα των μελισσοκόμων του BeeAutism, στηρίζοντας ακόμη περισσότερο το εγχείρημα και προσφέροντας μία μικρή ώθηση για τα επόμενα βήματα των πέντε μελισσοκόμων στο επαγγελματικό στερέωμα.

«Όταν εμπνεύστηκα την ιδέα του BeeAutism, μέσω της γνωριμίας με φοιτητή του Τμήματος μας στο φάσμα του αυτισμού, είχα κάποιες ελπίδες για επιτυχία αλλά και πολλές φοβίες για την τελική έκβαση του εγχειρήματος. Η πραγματικότητα, ξεπέρασε κάθε προσδοκία μου. Σε διάστημα 10 μηνών, αυτό το πρωτοποριακό πρόγραμμα εισήγαγε τα άτομα με αυτισμό στον κόσμο της μελισσοκομίας και μέσα από βιωματικά εργαστήρια και οργανωμένη καθοδήγηση, οι συμμετέχοντες κατάφεραν να παράξουν και να διαθέσουν στην αγορά το δικό τους μέλι. Το πρόγραμμα ενίσχυσε την αυτοπεποίθηση, την ανεξαρτησία και την κοινωνικοποίηση των συμμετεχόντων, προωθώντας παράλληλα την ένταξη των ατόμων με ΔΑΦ στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Θεωρώ το BeeAutism το μεγαλύτερο επίτευγμα μου στο χώρο της εκπαίδευσης και νιώθω τεράστια τιμή και ευγνωμοσύνη προς τους «μαθητές» μου που με εμπιστεύθηκαν σε αυτή την προσπάθεια.», Αλέξανδρος Παπαχριστοφόρου, Επίκουρος Καθηγητής Εφαρμοσμένης Μελισσοκομίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.