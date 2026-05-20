2ο Olive Oil Forum: Το ελληνικό ελαιόλαδο αναζητά τη θέση που του αξίζει στη διεθνή αγορά

Με τη συμμετοχή κορυφαίων εκπροσώπων της ελληνικής και διεθνούς ελαιοκομίας, θεσμικών φορέων, ακαδημαϊκών και στελεχών της αγοράς, ολοκληρώθηκε το 2ο Olive Oil Forum με τίτλο «Ελαιόλαδο: Παραγωγή, έρευνα, καινοτομία. Γεύση, υγεία, κατανάλωση», που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 στο Συνεδριακό Αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στο επίκεντρο των εργασιών βρέθηκαν οι μεγάλες προκλήσεις αλλά και οι προοπτικές του ελληνικού ελαιολάδου σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, με έμφαση στην ποιότητα, την καινοτομία, τη βιωσιμότητα, την εξωστρέφεια και τη σύνδεση της επιστημονικής γνώσης με την παραγωγή και την αγορά.

Οι παρεμβάσεις των ομιλητών ανέδειξαν την ανάγκη διαμόρφωσης μιας εθνικής στρατηγικής που θα ενισχύσει τη θέση του ελληνικού ελαιολάδου στη διεθνή αλυσίδα αξίας, προστατεύοντας παράλληλα την αυθεντικότητα και την προστιθέμενη αξία του προϊόντος.

