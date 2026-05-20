Αγρίνιο: Καταδίκη 38 ατόμων για παράνομες επιδοτήσεις με «μαϊμού» μισθώσεις βοσκοτόπων – Η «ΥΧ» είχε αποκαλύψει την υπόθεση από το 2019

Καταδικάστηκαν σε δεύτερο βαθμό από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αγρινίου, 38 κατηγορούμενοι από το Αγρίνιο που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις για εικονικές μισθώσεις μοναστηριακών βοσκοτόπων στα Κύθηρα και το Αίγιο και την υπόθεση είχε αποκαλύψει η εφημερίδα «ΥΧ» ήδη από τον Νοέμβριο του 2019.

Οι κατηγορούμενοι κρίθηκαν ένοχοι για χρήση πλαστών συμφωνητικών μίσθωσης και για απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης από 11 έως 20 μήνες με ανασταλτικό χαρακτήρα.

Μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται δύο πρώην υπάλληλοι του ΚΥΔ Αγρινίου, μέσω του οποίου φέρονται να γίνονταν οι αιτήσεις.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, χρησιμοποιήθηκαν πλαστά ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης με ψευδείς σφραγίδες και υπογραφές της Μονής, ώστε να φαίνεται ότι οι εκτάσεις είχαν παραχωρηθεί νόμιμα.

Το χρονικό

Το κουβάρι της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται χάρη στους δειγματοληπτικούς ελέγχους που πραγματοποιεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην επικράτεια. Μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η απόφαση του Οργανισμού για την υποχρεωτική αναγραφή του ΑΤΑΚ και τη μερική οπισθοχώρηση τότε του ΥΠΑΑΤ, οι ελεγκτές του Οργανισμού προχώρησαν σε εξονυχιστικούς ελέγχους όσον αφορά την εγκυρότητα των ιδιωτικών μισθωτηρίων.

Μέσω της διαδικασίας αυτής, αποκαλύφθηκε ότι περίπου 15.000 στρέμματα στα Κύθηρα είχαν δηλωθεί ως ιδιοκτησία της Ιεράς Μονής Ταξιαρχών Αιγίου, η οποία εμφανιζόταν να τα έχει μισθώσει σε δεκάδες αγρότες του Αγρινίου. Με λίγα λόγια, εκτάσεις, που μέχρι πρότεινος δηλώνονταν ως κοινοτικοί βοσκότοποι, στα παράλια κυρίως των Κυθήρων, εν ριπή οφθαλμού μετατράπηκαν σε… ιδιοκτησία της Μονής.

Όπως είχε αποκαλύψει τότε στην «ΥΧ» ο δικηγόρος της Ιεράς Μονής Ταξιαρχών, Ιωάννης Παπαδημητρόπουλος, για το έτος 2019, συνολικά 26 συμβόλαια, που εμφανίστηκαν στα αρχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, έφεραν την πλαστή σφραγίδα της Μονής και την εξίσου πλαστή υπογραφή του Αρχιμανδρίτη. Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα συμβόλαια αυτά έχουν διαφορετική όψη, σύνταξη και πιστοποίηση σε σχέση με τα αυθεντικά, που έχει κατά καιρούς συνάψει η Μονή με αγρότες για τις νόμιμες εκτάσεις της, οι οποίες και βρίσκονται πέριξ του κτηρίου της, δηλαδή στο Αίγιο.

Από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι παραγωγός φέρεται να διεκδικούσε για το έτος 2019 ποσό ύψους 42.000 ευρώ για ανύπαρκτα βοσκοτόπια σε περιοχή εκατοντάδων χιλιομέτρων μακριά από το σπίτι του.