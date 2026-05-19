Κοζάνη: Σε απόγνωση οι αγρότες του Βοΐου – «Μας οδηγούν στην οικονομική εξόντωση»

Βαρύ και ασήκωτο μοιάζει πλέον το φορτίο που κουβαλούν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι του Βοΐου, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά οικονομικά αδιέξοδα, καθυστερήσεις πληρωμών και αυξανόμενα χρέη. Στα χωριά της περιοχή κυριαρχούν η αγωνία, η ανασφάλεια και η οργή απέναντι σε μια πολιτεία που, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι, τους εγκαταλείπει.

Η μεγάλη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες(18/5/26) στο Τσοτύλι ανέδειξε με δραματικό τρόπο τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Στην αίθουσα βρέθηκαν δεκάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι του Βοΐου, ενώ παρόντες ήταν και οι βουλευτές Στάθης Κωνσταντινίδης και Καλλιόπη Βέττα, στους οποίους τέθηκαν όλα τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί. Οι συμμετέχοντες μίλησαν ανοιχτά για εγκατάλειψη, εμπαιγμό και αθέτηση υποχρεώσεων από την πλευρά του κράτους. Όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά, «όταν είναι να εισπράξει, το κράτος δεν ξεχνά ούτε ένα ευρώ. Όταν όμως είναι να αποδώσει όσα δικαιούμαστε, βρίσκει συνεχώς δικαιολογίες».

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν, οι αποζημιώσεις του 2024 παραμένουν απλήρωτες, ενώ μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται και στις επιδοτήσεις. Παράλληλα, σοβαρά προβλήματα προκαλούν, όπως υποστηρίζουν, οι δορυφορικοί έλεγχοι στις καλλιέργειες, καθώς χωράφια εμφανίζονται λανθασμένα ως ακαλλιέργητα, ακόμη και όταν υπάρχουν επίσημες βεβαιώσεις που αποδεικνύουν το αντίθετο. Οι αγρότες κάνουν λόγο για συστηματικές περικοπές και εμπόδια στην καταβολή των χρημάτων που δικαιούνται, τονίζοντας πως «χρησιμοποιείται κάθε πιθανό τέχνασμα για να μη γίνουν οι πληρωμές». Πίσω από τους αριθμούς και τις καθυστερήσεις, βρίσκονται οικογένειες που, όπως λένε, αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Χρέη σε τράπεζες, εμπόρους, προμηθευτές και ακόμη και στα τοπικά καταστήματα έχουν οδηγήσει πολλούς σε απόγνωση.

Την ίδια στιγμή, εκφράστηκε έντονη ανησυχία για πλειστηριασμούς χωραφιών και περιουσιών, καθώς αρκετοί παραγωγοί αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους εξαιτίας των καθυστερήσεων στις κρατικές πληρωμές. Οργή προκάλεσαν επίσης τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν σε αγρότες οι οποίοι συμμετείχαν στις πρόσφατες κινητοποιήσεις με τα τρακτέρ τους, με τους ίδιους να δηλώνουν πως «τιμωρούνται επειδή αγωνίζονται να επιβιώσουν».

Ιδιαίτερα δύσκολη χαρακτηρίζεται και η κατάσταση στην κτηνοτροφία. Παρότι — όπως επισημάνθηκε — στο Βόιο δεν καταγράφηκε κανένα κρούσμα ευλογιάς, οι περιορισμοί συνεχίζονται, αυξάνοντας σημαντικά το κόστος εκτροφής και απειλώντας τη βιωσιμότητα των μονάδων. Οι κτηνοτρόφοι προειδοποιούν πως η κρίση αυτή μπορεί να επηρεάσει ακόμη και εμβληματικά ελληνικά προϊόντα, όπως η Φέτα ΠΟΠ, που αποτελεί βασικό πυλώνα της τοπικής και εθνικής οικονομίας.

Το μήνυμα που στάλθηκε από το Τσοτύλι ήταν σαφές, οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, διεκδικώντας αποζημιώσεις, πληρωμές και ουσιαστική στήριξη. Όπως τόνισαν με πικρία αλλά και αποφασιστικότητα: «Αν χαθεί ο αγρότης, θα ερημώσουν τα χωριά, θα σβήσει η ύπαιθρος και η Ελλάδα θα χάσει την ψυχή της» όπως χαρακτηριστικά τόνισαν στη χθεσινή σύσκεψη αγρότες της περιοχής Βοίου Κοζάνης.

Εν τω μεταξύ όπως έχει αποφασιστεί οι αγροτικοί και κτηνοτροφικοί σύλλογοι της Δυτικής Μακεδονίας θα πραγματοποιήσουν σύσκεψη την Παρασκευή 22 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην αίθουσα δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Εορδαίας.

Πηγή: ertnews.gr