Αύριο, Τρίτη, ξεκινά το 2ο Thessaly AgriBusiness Forum

Από αύριο, 30 Σεπτεμβρίου, έως 2 Οκτωβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί το 2ο Thessaly AgriBusiness Forum με θέμα: «Το μέλλον του αγροδιατροφικού τομέα της Θεσσαλίας στην ψηφιακή & πράσινη εποχή». Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στην Δημοτική Πινακοθήκη της Λάρισας από το Geo Routes σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Δήμο Λαρισαίων, το Επιμελητήριο Λάρισας, τους Συνδέσμους Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος (ΣΒΘΣΕ) και Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών (ΣΘΕΒ), και την Αιγίδα του ΥΠΑΑΤ. Περιλαμβάνει 8 συνεδρίες με 40 ομιλητές και αποσκοπεί στον εμπεριστατωμένο διάλογο για τα αγροδιατροφικά συστήματα της Θεσσαλίας, και της Ελλάδας εν γένει.

Η 1η Συνεδρία έχει ως θέμα την Προώθηση προϊόντων – Εξαγωγές με επισήμανση στην Θεσσαλία & Διεθνείς αγορές, Αγροδιατροφή – τουρισμός, Χώρες-στόχοι εξαγωγών, Branding προϊόντων, Eπιτυχή μοντέλα ξένων χωρών, Προσβασιμότητα ΜμΕ στο εξωτερικό, Διεθνείς εκθέσεις & Συνεργασία παραγωγών – εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Η 2η Συνεδρία έχει ως θέμα την Υπεύθυνη & βιώσιμη επιχειρηματικότητα με εμβάθυνση στους Σύνδεσμους-Επιμελητήρια: ρόλοι, αλληλεπικαλύψεις, Eπιχειρηματικότητα-ESGs, Clusters & θερμοκοιτίδες, Αγροδιατροφή, νέες τεχνολογίες & ΑΙ, Εργατικό δυναμικό, δεξιότητες, επανεκπαίδευση & Συμβολαιακή γεωργία.

Η 3η Συνεδρία έχει ως θέμα τις Εισροές, Πηγές χρηματοδότησης, Ασφάλεια, Επενδύσεις με εξειδίκευση στις Γεωργικές εισροές, νέα προϊόντα & περιβαλλοντική ασφάλεια, Ελληνικά εφόδια, Χρηματοδοτήσεις ΜμΕ και γραφειοκρατία, Επενδύσεις στην Θεσσαλία: ιδιωτικά κεφάλαια και τραπεζικός τομέας & Διασφάλιση επιχειρηματικής συνέχειας σε κρίσεις ή/& καταστροφές.

Η 4η Συνεδρία είναι Στρογγυλή Τράπεζα «Πολιτικές τοποθετήσεις» με τις Πολιτικές προτεραιότητες για τον αγροτικό τομέα της Θεσσαλίας (συνεταιρισμοί, επιδοτήσεις, άρδευση, διαχείριση υδάτων), Δημογραφική αναγέννηση & αγροτική επιχειρηματικότητα, Πρόσβαση σε αγορές, γνώση και τεχνολογία & Όραμα και στρατηγική για την Ελληνική γεωργία.

Η 5η Συνεδρία είναι αφιερωμένη στην RIS3Thessaly: μετασχηματιστική περιφερειακή πολιτική καινοτομίας στο Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα

Η 6η Συνεδρία έχει ως θέμα την Καινοτομία, Συνέργειες, Νέες Τεχνολογίες, με αναλύσεις στην Διασύνδεση παραγωγών-πανεπιστημίων-επιχειρήσεων, Τεχνητή νοημοσύνη-ψηφιακή τεχνολογία από την παραγωγή στην κατανάλωση, Το μέλλον της γεωργίας ακριβείας, Βέλτιστες πρακτικές που δεν υιοθετεί η Ελλάδα, Ιχνηλασιμότητα στις αλυσίδες αξίας & ΕΕ και δίκτυα καινοτομίας.

Η 7η Συνεδρία είναι αφιερωμένη στο Ζωικό κεφάλαιο – Βιοασφάλεια με τα πολύ επίκαιρα θέματα της Πρόληψης-ελέγχων ζωονόσων, Ιχνηλασιμότητα & μέτρα βιοασφάλειας, Παράνομες εισαγωγές, Επιδοτήσεις στην κτηνοτροφία, Επάρκεια ζωοτροφών σε περιόδους κρίσης, Φυσικές καταστροφές & ανασυγκρότηση του κτηνοτροφικού τομέα & Προϊόντα υψηλής ποιότητας – εξαγωγές.

Η 8η Συνεδρία προσεγγίζει το καυτό Θεσσαλικό πρόβλημα για το Υδατικό δυναμικό, Κλίμα, Περιβάλλον, Ενέργεια, με θεώρηση των Άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη Θεσσαλία, Κλιματική αλλαγή – αγροτική παραγωγή – προσαρμογές, Κρίσιμα έργα υποδομής για την αγροτική άρδευση, Κυκλική οικονομία & Ενεργειακή αυτονομία αγροτικών εκμεταλλεύσεων & Παραγωγικές ζώνες και υποδομές ΑΠΕ.

Η 9η Συνεδρία είναι Στρογγυλή Τράπεζα με τίτλο «Η Θεσσαλία στον Κόσμο» με αναφορές στο προφίλ της Θεσσαλίας στο εξωτερικό, Θεσσαλία και επενδύσεις, Μεταφορά τεχνογνωσίας & βέλτιστων πρακτικών, Θεσσαλία & Πράσινη μετάβαση, Διασυνοριακά προγράμματα συνεργασίας, Αγροδιατροφή & τουρισμός & Προσέλκυση εργατικού δυναμικού.

Την τρίτη ημέρα του 2ου Thessaly AgriBusiness Forum 2025, την Πέμπτη, 2 Οκτωβρίου 2025, οι Σύνεδροι θα μετέχουν σε επίσκεψη-ενημέρωση για τις λειτουργίες του Αγροτικού Συνεταιρισμού Φαρσάλων ΕΝΙΠΕΑΣ στο χωριό Ευύδριο. Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Φαρσάλων ΕΝΙΠΕΑΣ δημιουργήθηκε το 2017 και σήμερα απαριθμεί 90 και πλέον μέλη, τα περισσότερα εκ των οποίων στελεχώνουν τις τέσσερις ομάδες παραγωγών του Συνεταιρισμού: 1-Αγελαδινού γάλακτος, 2-Βάμβακος, 3-Σιτηρών και 4-Οσπρίων.

Δείτε εδώ περισσότερα για το forum, τους ομιλητές και το πρόγραμμα