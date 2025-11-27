4Ε – Εσπερίδα: Οι Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες Ορυκτελαίων (ΜΟΑΗ) απειλούν την ελαιοκομία

Ανοιχτή εσπερίδα με στόχο την ενημέρωση για την απειλή που συνιστούν για την ελαιοκομία οι Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες Ορυκτελαίων, γνωστοί ως MOAH, διοργανώνει τη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025 στις 17:00, η Επιστημονική Εταιρεία Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4Ε). Η Εσπερίδα θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του πρώτου ορόφου της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, Αθήνα), με τη μορφή ενημέρωσης, συζήτησης αλλά και κατάθεσης προτάσεων. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για όλους δια της φυσικής παρουσίας, αλλά και μέσω livestreaming στην πλατφόρμα του YouTube.

Η Επιστημονική Εταιρεία Εγκυκλοπαιδιστών Ελαιοκομίας (4Ε) τιμά και φέτος την ελιά πραγματοποιώντας αυτή την εκδήλωση γύρω από ένα φλέγον ζήτημα για την ελαιοκαλλιέργεια, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Ελιάς στις 26 Νοεμβρίου, που καθιέρωσε η UNESCO από το 2019.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της 4Ε

«Πέρυσι, η εκδήλωση (28/11/2024, στην Εταιρεία Φίλων του Λαού με Ομιλίες των Αντωνία Τριχοπούλου, Θεοχάρη Θεοχαρίδη, Βίβιαν Ντετοπούλου και χαιρετισμούς από τους Jaime Lillo και Ανέστη Μαυροειδή) ήταν αφιερωμένη στη Μεσογειακή Διατροφή. Φέτος, η Παγκόσμια Ημέρα Ελαιοκομίας θα είναι αφιερωμένη στο κάλεσμα εγρήγορσης απέναντι στην απειλή των Αρωματικών Υδρογονανθράκων Ορυκτελαίων (ΜΟΑH).

Για τον σκοπό αυτό, η 4Ε διοργανώνει την Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 17:00 εσπερίδα στην Αίθουσα 1ου ορόφου της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, Αθήνα) με θέμα «Οι Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες Ορυκτελαίων (ΜΟΑΗ) απειλούν την ελαιοκομία. Ενημέρωση – Συζήτηση – Προτάσεις».

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή , σας περιμένουμε όλους είτε δια της φυσικής σας παρουσίας είτε μέσω livestreaming στην πλατφόρμα του YouTube

Το Διοικητικό Συμβούλιο της 4Ε».