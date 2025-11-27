Ξεκινούν κινητοποιήσεις οι αγρότες στα Χανιά από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου

Ξεκινούν κινητοποιήσεις αγρότες και κτηνοτρόφοι στα Χανιά από την ερχόμενη Παρασκευή 28 Νοεμβρίου όπως αποφάσισαν σε σύσκεψη των συλλόγων τους. Σύμφωνα με τον Μανούσο Σταυριανουδάκη, αντιπρόεδρος ομοσπονδίας αγροτικών συλλόγων νομού Χανίων, υπάρχει πλαίσιο αιτημάτων για την “επιβίωση μας και για το λόγο αυτό στις 11.00 το πρωί της Παρασκευής με τα αγροτικά μας αυτοκίνητα θα βρεθούμε στον κόμβο των Μουρνιών”.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι απαιτούν, μεταξύ άλλων, την καταβολή όλων των χρωστούμενων, καθώς και την βασική ενίσχυση που έπρεπε ήδη να έχει όπως τόνισε ο αντιπρόεδρος των συλλόγων, καταβληθεί.

Αγωνίζονται, επίσης, για κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας, όπως και για την μείωση του κόστους παραγωγής.

Μεταξύ άλλων, επαναφέρουν το αίτημα τους για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Για τους κτηνοτρόφους ξεχωρίζουν δυο φλέγοντα ζητήματα όπως επισημάνθηκε και συγκεκριμένα, για την ευλογιά και τον τρόπο διαχείριση της καθώς και το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, για το ζητούν “να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τα πρόστιμα, να αποδοθούν οι πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα στην δημοσιότητα”.

Όπως τόνισε ο κ. Σταυριανουδάκης “πρόκειται για δίκαια αιτήματα, για τα οποία θα υπάρξει Πανελλαδικός αγώνας στον οποίο θα συμμετέχει και η Κρήτη”.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Τσεπέτης από τον αγροτικό σύλλογο Βουκολιών Χανίων ζήτησε να απασχολήσει την πολιτεία το γεγονός ότι “τα χωριά έχουν ρημάξει διότι οι νέοι δεν ασχολούνται και οι μεγαλύτεροι ηλικιακά κάνουν ότι μπορούν. Προβλήματα που αφορούν την τιμή στα προϊόντα και το πως αντιμετωπίζει η πολιτεία θέματα όπως ασθένειες και διακίνηση προϊόντων, έχουν διώξει τους νέους από τον πρωτογενή τομέα”.

