89η ΔΕΘ: Καινοτομία, τεχνολογία και αυτοκίνηση στην καρδιά της Θεσσαλονίκης

Για άλλη μια χρονιά, η καρδιά της Θεσσαλονίκης χτυπά δυνατά, καθώς η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης άνοιξε τις πύλες της, φέρνοντας μαζί της έναν αέρα ανανέωσης, τεχνολογικής εξέλιξης και πολιτιστικής εξωστρέφειας. Από τις 6 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2025, το εκθεσιακό κέντρο της HELEXPO μετατρέπεται σε ένα πολυδιάστατο πεδίο δράσης, όπου επιχειρήσεις, θεσμοί και πολίτες συναντιούνται για να αναζητήσουν ιδέες, λύσεις και εμπειρίες που θα διαμορφώσουν το αύριο.

Με 1.100 εκθέτες, 33.000 τ.μ. εκθεσιακού χώρου και 19 διεθνείς συμμετοχές, η φετινή διοργάνωση αποτελεί ένα πολυγεγονός, που συνδυάζει επιχειρηματικότητα, πολιτισμό, τεχνολογία και κοινωνική δράση.

Σαλόνι αυτοκινήτου: Ηλεκτροκίνηση, design και έξυπνη μετακίνηση

Το απόλυτο highlight της φετινής ΔΕΘ είναι η έκθεση αυτοκινήτου «Auto Thessaloniki 2025», που φέρνει στο προσκήνιο την επανάσταση της ηλεκτροκίνησης και της βιώσιμης μετακίνησης. Οι μεγαλύτερες αυτοκινητοβιομηχανίες του κόσμου, αλλά και ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις, παρουσιάζουν μοντέλα και τεχνολογίες που αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το αυτοκίνητο.

Η Auto Thessaloniki αποτελεί αναμφίβολα ένα από τα πιο εντυπωσιακά και πολυσυζητημένα σημεία της έκθεσης. Με φόντο τη ραγδαία μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση και την πράσινη ενέργεια, μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες παρουσιάζουν για πρώτη φορά τα νέα τους μοντέλα, με έμφαση στην τεχνολογία, την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα.

Αυτό που σίγουρα κλέβει τις εντυπώσεις είναι οι πολλές μάρκες αυτοκινήτων και τα νέα μοντέλα που κατασκευάζονται στην Κίνα και διακινούνται μέσω των ευρωπαϊκών και ελληνικών ομίλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αυτοκίνηση.

Οι επισκέπτες μπορούν να ξεναγηθούν στα ηλεκτρικά οχήματα νέας γενιάς. Από την Tesla και τη Mercedes μέχρι την Geely, την BYD, τη Hyundai και τη Renault, τα νέα μοντέλα, τα περισσότερα με φουτουριστικό σχεδιασμό, εντυπωσιάζουν με την αυτονομία τους που ξεπερνά τα 600 χλμ., προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και σχεδιασμό που συνδυάζει αισθητική και αεροδυναμική.

Επιπλέον, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν προσομοιωτές αυτόνομης οδήγησης και να δουν πώς η τεχνητή νοημοσύνη ενσωματώνεται στην καθημερινή μετακίνηση. Την ίδια ώρα, ελληνικές επιχειρήσεις, όπως του Πέτρου Πετρόπουλου, παρουσιάζουν ηλεκτρικά ποδήλατα, scooters και λύσεις με στόχο την αποσυμφόρηση των πόλεων και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Πέρα από τις πολυαναμενόμενες πανελλήνιες πρεμιέρες επιβατικών μοντέλων, παρουσιάστηκαν και επαγγελματικά οχήματα, προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες γεωργών, κτηνοτρόφων, επαγγελματιών της υπαίθρου και άλλων επαγγελματικών ειδικοτήτων. Οι επισκέπτες μπορούν να δουν από κοντά σύγχρονα pick-up, van και φορτηγά μικρού και μεσαίου μεγέθους, σχεδιασμένα για αντοχή, ευελιξία και χαμηλό κόστος χρήσης. Παράλληλα, υπάρχουν ενημερωτικές δράσεις για χρηματοδοτικά προγράμματα και επιδοτήσεις που αφορούν την αγορά των επαγγελματικών οχημάτων.

Από τα μοντέλα που εντυπωσίασαν είναι το επαγγελματικό μοντέλο Maxus Τ60, που διακινείται μέσω του δικτύου της εταιρείας Σαρακάκη. Από το εμπορικό τμήμα της εταιρείας, ο Χρήστος Ασίκης είπε σχετικά με το νέο αυτό μοντέλο ότι η διανομή γίνεται μέσω του δικτύου του Ομίλου Σαρακάκη, ο οποίος έχει μεγάλη εξειδίκευση και γνώση πάνω στο κομμάτι των επαγγελματικών αυτοκινήτων πολλά χρόνια στην Ελλάδα.

Η πρώτη παρουσίαση του μοντέλου έγινε πριν από λίγες ημέρες. «Το Τ60 Max απευθύνεται σε τεχνικές εταιρείες, στον αγροτικό τομέα και σε όλα τα βαριά επαγγέλματα με δύσκολες συνθήκες πρόσφυσης εδάφους. Είναι τετρακίνητο. Είναι 2000 κυβικά. Είναι biturbo. Η καινοτομία έχει να κάνει περισσότερο με τους τρόπους λειτουργίας, ουσιαστικά. Έχουν αλλάξει οι παραδοσιακοί τρόποι που είχαμε όλοι στο μυαλό μας για τα pick-up. Είναι όλο με συνδεσιμότητες, με προσβάσεις μέσω του onboard και ηλεκτρονικά συστήματα», είπε ο κ. Ασίκης.

Ο ίδιος πρόσθεσε σχετικά με τη Maxus ότι πρόκειται να δημιουργηθούν καινούργια σημεία εξυπηρέτησης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και σε όλη την Ελλάδα, ενώ υπάρχουν ήδη καταστήματα τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν και θα εμπλουτιστούν με καινούργιους συνεργάτες.

Θεματικά περίπτερα: Από την τεχνητή νοημοσύνη μέχρι την ερευνητική καινοτομία

Η ΔΕΘ δεν περιορίζεται μόνο στην αυτοκίνηση. Για άλλη μια χρονιά, φιλοξενεί θεματικά περίπτερα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων, που είναι αφιερωμένα στην τεχνολογική εξέλιξη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, όπως για τις έξυπνες πόλεις, όπου δήμοι από όλη την Ελλάδα παρουσιάζουν λύσεις για έξυπνη διαχείριση ενέργειας, κυκλοφορίας και απορριμμάτων, την ενημέρωση για την κυβερνοασφάλεια και την προστασία προσωπικών δεδομένων, αλλά και τις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στην υγεία, την εκπαίδευση και τη βιομηχανία που παρουσιάζονται από πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς.

Τόσο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όσο και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας συμμετέχουν και φέτος με πλήθος ερευνητικών και καινοτόμων δράσεων, στο περίπτερο 17 της «Akademia», παρουσιάζοντας ερευνητικά έργα και καινοτόμα προγράμματα σπουδών.

Την ίδια ώρα, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι θεματικές που αφορούν την πράσινη μετάβαση και την κυκλική οικονομία, όπου παρουσιάζονται καινοτόμες λύσεις για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενεργειακά αυτόνομα κτήρια, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά εργαστήρια για την κυκλική οικονομία και την αλλαγή καταναλωτικής συμπεριφοράς.

Τον δικό τους χώρο διαθέτουν και φέτος τα υπουργεία, κυβερνητικοί φορείς και φορείς του Δημοσίου, παρουσιάζοντας π.χ. υπηρεσίες και εφαρμογές για την εξυπηρέτηση της καθημερινότητας του πολίτη, εκθέματα για την προσβασιμότητα και την κοινωνική ένταξη ή συστήματα διαχείρισης κρίσεων και πρόληψης φυσικών καταστροφών.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το αφιέρωμα «Ελλάδα και Επιχειρηματικότητα», με τη συμμετοχή 44 επιμελητηρίων και 351 επιχειρήσεων. Οι επιχειρηματικές συναντήσεις με εκπροσώπους από επτά χώρες ενισχύουν τη διεθνή δικτύωση και την εξωστρέφεια της ελληνικής αγοράς.

Σημειώνεται πως η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι επετειακή, καθώς ο εκθεσιακός θεσμός κλείνει φέτος τα 100 χρόνια του. Το Περίπτερο 16 φιλοξενεί ένα εντυπωσιακό οπτικοακουστικό αφιέρωμα, που αναδεικνύει τη διαδρομή της ΔΕΘ από το 1925 έως σήμερα. Μέσα από QR codes και το «Κυνήγι του Κρυμμένου Θησαυρού», οι επισκέπτες καλούνται να κάνουν ένα ταξίδι στον χρόνο, συμμετέχοντας σε δράσεις με δώρα και εκπλήξεις. Ιδιαίτερα σημαντικές ήταν και οι ομιλίες για τις στρατηγικές προτεραιότητες της εταιρείας Παπαστράτος, αλλά και για την οικονομία και τις επιπτώσεις από το παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων. Στο περίπτερο της εταιρείας, θα πραγματοποιούνται καθ’ όλη τη διάρκεια της ΔΕΘ ομιλίες και πάνελ συζητήσεων, με θέμα το σχέδιο για την αποτροπή της πρόσβασης των ανήλικων στα καπνικά προϊόντα, σε ένα πρόγραμμα που τρέχουν παράλληλα με το υπουργείο Υγείας.

Στο ίδιο πλαίσιο, παρουσιάστηκε η νέα εκστρατεία ενημέρωσης του υπουργείου Υγείας και η πρωτοποριακή ΑΙ λύση της εταιρείας BAT Hellas για την ασφαλή και αξιόπιστη ταυτοποίηση της ηλικίας του καταναλωτή με υψηλή ακρίβεια και σε πραγματικό χρόνο μέσω ανάλυσης βιομετρικών δεδομένων, χωρίς να παραβιάζονται η ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα. Πρόκειται για μια καινοτομία που φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα η BAT και ήδη αξιοποιεί στις πλατφόρμες ηλεκτρονικών αγορών της για την επαλήθευση της ηλικίας των αγοραστών.

Μητσοτάκης στη ΔΕΘ: «Αναλαμβάνω ακέραια την ευθύνη για τη μη εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ»

Κατά τη διάρκεια της φετινής ΔΕΘ και στο πλαίσιο της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου, που παραχώρησε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, σε δημοσιογράφους, προκειμένου να εξειδικεύσει τα μέτρα και τις παρεμβάσεις της κυβέρνησής του, τοποθετήθηκε και για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαντώντας σε δύο ερωτήσεις.

Αρχικά, ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι το πρόβλημα δεν είναι αποτέλεσμα της δράσης μίας μόνο κυβέρνησης, ωστόσο υπογράμμισε πως η ευθύνη για την επίλυσή του ανήκει στην παρούσα διοίκηση. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέλαβε προσωπικά την πολιτική ευθύνη για την καθυστέρηση στην εξυγίανση του Οργανισμού και παρουσίασε τις ενέργειες που έχουν ήδη δρομολογηθεί για την αποκατάσταση της νομιμότητας και την εξάλειψη των παθογενειών.

Ειδικότερα, ο πρωθυπουργός επανέλαβε την κυβερνητική γραμμή που κάνει λόγο για διαχρονικό πρόβλημα και παθογένειες δεκαετιών και πως το να επιχειρήσει κανείς να το χρεώσει μόνο σε μία κυβέρνηση, αγνοεί τα πραγματικά δεδομένα. «Εμείς είμαστε η κυβέρνηση και οφείλουμε να το λύσουμε. Και, πράγματι, παρά τις προσπάθειες εξυγίανσης, οι οποίες έγιναν αποδεδειγμένα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είχαμε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, αναλαμβάνοντας ακέραιη την πολιτική ευθύνη για το γεγονός ότι οι προσπάθειες εξυγίανσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

«Αναγκάστηκα πριν η υπόθεση φτάσει στη Βουλή από την έρευνα, που έκανε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να εξαγγείλω την ουσιαστική κατάργηση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την πλήρη ενσωμάτωσή του στην ΑΑΔΕ, η οποία έχει πολύ μεγάλη εμπειρία σε διασταυρώσεις δεδομένων. Αυτή είναι η βασική δουλειά του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι ώστε οι πληρωμές να γίνονται με διαφάνεια και ασφάλεια και τα χρήματα να πηγαίνουν πράγματι σε αυτούς που τα δικαιούνται. Άρα, εγώ αναλαμβάνω ακέραιη την ευθύνη και το γεγονός ότι δεν πετύχαμε την εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ στον βαθμό τον οποίο θα θέλαμε στα έξι χρόνια που κυβερνούμε», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Ο ίδιος ανέφερε, ακόμη, ότι είχαν γίνει πολλές προσπάθειες εξυγίανσης στο μεσοδιάστημα, ενώ υπενθύμισε ότι πολύ πριν ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με την υπόθεση αυτή, είχε ασχοληθεί η ελληνική Δικαιοσύνη. «Υπάρχουν, ήδη, υποθέσεις αυτήν τη στιγμή, οι οποίες εκδικάζονται, που αφορούν περιπτώσεις διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα, σαφέστατα ήταν ένα πρόβλημα, το οποίο το γνωρίζαμε και προσπαθήσαμε να το λύσουμε.

Δεν μπορούμε, προφανώς, να συζητάμε για έναν ανταγωνιστικό πρωτογενή τομέα, αν δεν είμαστε απολύτως σίγουροι ότι οι ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως, όπως το ξέρετε, βρίσκονται κάτω από πίεση και στον επόμενο προϋπολογισμό και θα δώσουμε αγώνα για να κρατηθούν στα ίδια επίπεδα, θα πηγαίνουν πραγματικά σε αυτούς που τις δικαιούνται», τόνισε.

«Ο έλεγχος προχωρά και στους επόμενους 5.000 ΑΦΜ»

Στο σημείο αυτό της ομιλίας δεσμεύθηκε για επιστροφή των παρανόμως καταβληθέντων ποσών, αναφέροντας πως ήδη έχουν ανακτηθεί περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ, ξεκινώντας από τις μεγαλύτερες υποθέσεις, ενώ ο έλεγχος προχωρά και στους επόμενους 5.000 ΑΦΜ. Αναφέρθηκε στο πελατειακό κράτος και ιδιαίτερα στη χρήση της τεχνολογίας ως αντίδοτο στην αδιαφάνεια και στις εξαρτήσεις. «Είπα ότι θα πάρουμε πίσω τα κλεμμένα και έχουμε πάρει 20 και τόσα εκατομμύρια και θα προχωρήσουμε. Όπως είπα, ξεκινήσαμε από τα ‘‘μεγάλα ψάρια’’ και ο έλεγχος προχωράει και στους επόμενους 5.000 ΑΦΜ. Γιατί νομίζω ότι αυτή η ιστορία έχει και έναν παιδευτικό χαρακτήρα. Το παλιό πελατειακό κράτος δεν έχει σβήσει στη χώρα μας. Όσοι με γνωρίζετε καλά, γνωρίζετε ότι υπήρξα πολέμιός του από τότε που μπήκα στην πολιτική. Και πιστεύω, επίσης, ακράδαντα ότι ένας από τους τρόπους να αντιμετωπιστεί είναι η χρήση της τεχνολογίας. Όπως το κάναμε με το gov.gr, που δεν ρωτάει τον πολίτη τι ψηφίζει», επεσήμανε.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε πως το επιτελικό κράτος αποτελεί τον μοναδικό αποτελεσματικό μηχανισμό διακυβέρνησης, με διαφάνεια και λογοδοσία.

«Εγώ θα εξακολουθώ να επιμένω ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος διακυβέρνησης πλην του επιτελικού κράτους. Διότι, οτιδήποτε άλλο εμένα με παραπέμπει σε συνθήκες που τουλάχιστον από πλευράς χρηστής διαχείρισης δεν μπορώ, επί της αρχής, να τις αποδεχτώ. Πώς αλλιώς, δηλαδή, μπορεί να διοικηθεί μια χώρα, αν δεν υπάρχει ένας σφιχτός συντονισμός, αν οι υπουργοί δεν ξέρουν ποιοι είναι οι στόχοι τους οποίους έχουμε θέσει, αν δεν αξιολογούνται για αυτούς τους στόχους, αν δεν υπάρχει ένας μηχανισμός επίλυσης υπουργικών διαφορών και δημόσιου συντονισμού; Το να πιστεύουμε ότι ο κάθε υπουργός πρέπει να έχει το δικό του βιλαέτι και να κάνει τα δικά του, αυτό δεν ανταποκρίνεται στη δική μου άποψη για το τι σημαίνει σοβαρή διακυβέρνηση της χώρας. Και αυτό είναι το επιτελικό κράτος και θα εξακολουθώ να το υπερασπίζομαι και θα επιθυμώ να το βελτιώσουμε», κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: «Ο πρωθυπουργός ξέχασε τους αγρότες»

Στην εκπομπή «Καλημέρα» του ΣΚΑΪ και τη δημοσιογράφο Φαίη Μαυραγάνη παραχώρησε συνέντευξη ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Στον απόηχο των χθεσινών εξαγγελιών του πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ο κ. Τσουκαλάς επεσήμανε την έλλειψη κοστολόγησης και την ελπίδα του «να μην τον άκουσε ο κ. Μαρινάκης και τον κατηγορήσει. Αν θυμάστε, εμάς μας είχαν χαρακτηρίσει πολιτικούς απατεώνες».

«Ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση εδώ και πάρα πολλές μέρες μας είχανε στην ουσία λοιδορήσει ότι δεν φέρνουμε στο τραπέζι κοστολογημένες προτάσεις. Ο πρωθυπουργός χθες (σ.σ. Κυριακή 7/9), αν είδατε, κοστολόγησε μόνο τη φορολογική παρέμβαση και για τα υπόλοιπα που είπε δεν είπε λέξη για κοστολόγηση. Ο πρωθυπουργός παρουσιάστηκε αγχωμένος, να προσπαθεί απελπισμένα να γαντζωθεί στην εξουσία», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσουκαλάς.

Και συνέχισε: «Πολλά από αυτά που εξήγγειλε, όπως η μείωση των φορολογικών συντελεστών, η σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και η μείωση του ΦΠΑ στα νησιά είναι προτάσεις που έχει ήδη καταθέσει στον δημόσιο διάλογο το ΠΑΣΟΚ εδώ και καιρό. Τότε η κυβέρνηση υποστήριζε πως τα μέτρα αυτά θα βουλιάξουν την οικονομία και για τον ΦΠΑ, συγκεκριμένα, ότι δεν θα φτάσει στον καταναλωτή. Τελικά, περνάει η μείωση του ΦΠΑ στον καταναλωτή ή δεν περνάει; Ή περνάει μόνο στα νησιά;».

«Δεν είπε τίποτα για την ακρίβεια»

«Βέβαια, δεν ακούσαμε κάτι για τους αγρότες, που έχουν περάσει πάρα πολλά τον τελευταίο καιρό και έχουν δει εισόδημα, που θα μπορούσε να πηγαίνει σε αυτούς, να καταλήγει σε επιτήδειους που έχουν γαλάζια κάλυψη. Μου έκανε, δε, φοβερή εντύπωση ότι δεν είπε τίποτα για την ακρίβεια, η οποία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουν σήμερα οι Έλληνες. Η ακρίβεια απομειώνει το εισόδημα, αλλά μάλλον για τον πρωθυπουργό δεν υπάρχουν καρτέλ, ούτε λέξη για ελέγχους. Προφανώς, ομολογεί ότι δεν μπορεί ή δεν θέλει να αντιμετωπίσει την ακρίβεια», συμπλήρωσε ο κ. Τσουκαλάς.

«Μου έκανε εντύπωση και η εικόνα πανηγυρισμού του κ. Μητσοτάκη, την ώρα που ανακοίνωνε τα μέτρα – είναι προφανώς το άγχος και ο πανικός που έχει. Όλα αυτά, τη στιγμή που έλεγε ότι ήρθε η ώρα της μεσαίας τάξης, της νέας γενιάς και της οικογένειας. Έξι χρόνια, ποια ώρα ήταν;» αναρωτήθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου, στρέφοντας τον προβολέα σε κοινωνικές ομάδες που ξέχασε να αναφέρει ο πρωθυπουργός στην εναρκτήρια ομιλία του στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ.

«Οι γεννήσεις είναι λιγότερες από ποτέ»

Κληθείς, δε, να απαντήσει στο επιχείρημα της κυβέρνησης ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί οι φόροι, ο κ. Τσουκαλάς υπενθύμισε ότι «όλες οι μελέτες συστημικών πιστωτικών ιδρυμάτων των τελευταίων ετών δείχνουν ότι αυτό δεν ισχύει, καθώς 1,2 δισ. ήταν αυτά που εξοικονόμησε το κράτος το 2025 αποκλειστικά και μόνο από τη μη τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας. Ταυτόχρονα, ο πρωθυπουργός δήλωσε πως ήρθε η ώρα της οικογένειας, ενώ επί των ημερών του οι γεννήσεις είναι λιγότερες από ποτέ, χωρίς να υπάρχει οικονομική κρίση. Δεν νιώθει την ανάγκη να απολογηθεί για την αποτυχία του;».

«Αποσπασματικά μέτρα»

«Το ζήτημα της επιβάρυνσης, ειδικά των οικογενειών με τέκνα, φορολογικά το έχει θέσει πρώτος απ’ όλους ο Νίκος Ανδρουλάκης εδώ και δύο χρόνια», επανέλαβε ο κ. Τσουκαλάς και συνέχισε: «Άρα, προφανώς, τα μέτρα αυτά που αφορούν κυρίως τους νέους και μια άλλη αντιμετώπιση φορολογική των οικογενειών με τέκνα είναι θετικά, αν και έρχονται καθυστερημένα. Άργησαν πολύ, έγινε μεγάλη ζημιά στο δημογραφικό. Εμείς λέμε ότι κάθε μέτρο που ελαφρύνει τους πολίτες είναι θετικό.

Ο πρωθυπουργός, όμως, χθες εξήγγειλε αποσπασματικά μέτρα χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Εμείς τι λέμε; Πρώτα αλλάζει το κράτος για να μπορεί να είναι αξιόπιστο και να διαχέει με διαφάνεια επενδυτικούς πόρους. Δεύτερον, ταυτόχρονα, αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο, εκεί που δεν έκανε τίποτα η κυβέρνηση και έχασε η χώρα μία μεγάλη ευκαιρία. Και μετά, με αυτά ως προαπαιτούμενα, στηρίζεις την κοινωνία. Για δίκαιη κοινωνία, φορολογική δικαιοσύνη και ευημερία. Χθες ακούσαμε ανάκατα μέτρα – αρκετά είναι σε θετική κατεύθυνση, αλλά χωρίς σχεδιασμό φοβάμαι πως θα έχουν λιγότερο θετικό αντίκτυπο από ό,τι θα μπορούσαν. Έχουμε μια κυβέρνηση, η οποία έχει δείξει πως τη νοιάζει μόνο η επικοινωνία και δεν εφαρμόζει αποτελεσματικά όσα εξαγγέλλει».

Δημογραφικό ζήτημα

Προχωρώντας σε ανάλυση σχετικά με τη σύνδεση του δημογραφικού ζητήματος με την οικονομία, τόνισε ότι η χώρα μας είναι στις δέκα πιο γερασμένες χώρες του πλανήτη αυτήν τη στιγμή. «Η χώρα μας είναι μία χώρα που τα προηγούμενα έξι χρόνια έπεσαν 70 δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ, το Ταμείο Ανάκαμψης και τη νέα ΚΑΠ. Τα χρήματα αυτά θα μπορούσαν να έχουν αλλάξει πλήρως το μοντέλο ανάπτυξης. Θα μπορούσε, αντί να έχουμε ένα παραγωγικό μοντέλο περιορισμένο μόνο στον τουρισμό και το real estate, να έχει δώσει έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη και να έχει βοηθήσει να κρατηθεί ο ζωτικός, ο παραγωγικός ιστός στην περιφέρεια, που είναι κομβικό ζήτημα κατά τη γνώμη μας», σημείωσε, μεταξύ άλλων.