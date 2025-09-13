Ηλεία: Καταγγελίες για παρατυπίες στις μισθώσεις αγροτεμαχίων του Δήμου Πύργου

Σοβαρές παρατυπίες καταγγέλλονται γύρω από την εκμετάλλευση δημοτικών αγροτεμαχίων στην αγροτική θέση «Λιβάδι» της Κοινότητας Επιταλίου, όπου, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Πύργου, Νίκο Θεοδώρου, εκτάσεις που παραχωρήθηκαν μέσω διαγωνιστικής πλειοδοτικής διαδικασίας το 2021 εμφανίζονται να καλλιεργούνται και να δηλώνονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ για επιδοτήσεις από πρόσωπα που δεν είχαν λάβει μέρος στον διαγωνισμό. Η υπόθεση έχει ήδη πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης, με τον Δήμο Πύργου να δηλώνει αποφασισμένος να διεκδικήσει αποζημιώσεις. Η αποκάλυψη έγινε ύστερα από ερώτηση που κατέθεσε στην πρόσφατη συνεδρίαση Λογοδοσίας ο επικεφαλής της ελάσσονος αντιπολίτευσης, Διονύσης Μπέλτσος. Ο κ. Μπέλτσος ζήτησε διευκρινίσεις για τις μισθώσεις έξι αγροτεμαχίων, καθώς και για τις ενέργειες του δήμου και των οικονομικών υπηρεσιών σχετικά με τα διαφυγόντα έσοδα.

Το ιστορικό

Όπως εξήγησε ο κ. Θεοδώρου, ο Δήμος Πύργου είναι ιδιοκτήτης έξι αγροτεμαχίων, συνολικής έκτασης 301 στρεμμάτων. Στον διαγωνισμό του 2021, τα τρία αγροτεμάχια, που αντιστοιχούν στο 80% της έκτασης, κατακυρώθηκαν σε ένα άτομο, ενώ τα υπόλοιπα μοιράστηκαν σε δύο διαφορετικούς πλειοδότες. Ωστόσο, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, οι συμβάσεις θα έπρεπε να υπογραφούν τον Ιανουάριο του 2022. Αυτό συνέβη μόνο σε μία περίπτωση, ενώ οι υπόλοιπες υπεγράφησαν παρατύπως το 2023. Ο ενοικιαστής των τριών αγροτεμαχίων, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, δεν κατέβαλε το ποσό που αντιστοιχούσε στο 2022, παρά μόνο στο 2023. Η Οικονομική Υπηρεσία έχει ήδη βεβαιώσει την οφειλή για το 2022 και η υπόθεση θα εκδικαστεί τον Οκτώβριο.

Παράλληλα, υπογράφηκε και ένα τριμερές συμφωνητικό μεταξύ του πλειοδότη, του πρώην δημάρχου Πύργου και ενός ιδιώτη από το Επιτάλιο, με το οποίο έγινε παραχώρηση της μίσθωσης και ανάληψη των χρεών για τα έτη 2024-25 από νέο υπομισθωτή (αναδοχή χρέους).

Εκτός πλειοδοσίας

Ο κ. Θεοδώρου τόνισε ότι ο δήμος έχει ήδη αποδείξεις ότι τα αγροτεμάχια καλλιεργήθηκαν το 2022, παρότι οι συμβάσεις δεν είχαν ολοκληρωθεί. «Βρήκαμε ονόματα που δεν υπήρχαν στην πλειοδοσία και δήλωσαν ότι καλλιέργησαν. Εκεί θα κινηθούμε νομικά, διότι δεν υπάρχει καμία συμβατική σχέση με τον Δήμο Πύργου. Θα ζητήσουμε αποζημίωση ίση με το ετήσιο μίσθωμα, αλλά και για όλη την οικονομική ζημία που έχει υποστεί ο δήμος από χρέη στον ΤΟΕΒ Επιταλίου», σημείωσε, αφήνοντας αιχμές και για τον ανεπαρκή έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ο δήμος έχει ταυτοποιήσει τις εκτάσεις με συντεταγμένες και έχει ζητήσει από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να αποσαφηνίσει με ποια στοιχεία, συμβόλαια ή μισθωτήρια κάποιοι έλαβαν επιδοτήσεις. «Δεν θέλουμε να φανερώσουμε όλα τα “όπλα” μας, καθώς θα τα παρουσιάσουμε στη Δικαιοσύνη», πρόσθεσε. Τέλος, μιλώντας στην «ΥΧ», ο κ. Θεοδώρου ανέφερε ότι βασικό ενδιαφέρον του δήμου είναι η είσπραξη των ποσών που οφείλονται, ενώ για τους ελέγχους του ΟΠΕΚΕΠΕ υπογράμμισε πως «δεν είναι δικό μας ζήτημα να μας απασχολεί».