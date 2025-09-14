Αντιδράσεις για την πρόταση Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ για κατάργηση των ΚΥΔ – Στον αέρα 4.000 εργαζόμενοι

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην περιφέρεια η πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκου Ανδρουλάκη, για δημιουργία «Γραφείων Αρωγής Αγροτών» στους Δήμους και στα ΚΕΠ, στο πλαίσιο νέου πλαισίου λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην ομιλία του στη ΔΕΘ, ο κ. Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ότι το νέο μοντέλο θα περιλαμβάνει ενιαίο λογισμικό, χρήση τεχνητής νοημοσύνης, διασταυρωτικούς ελέγχους με Κτηματολόγιο και ΑΑΔΕ, καθώς και νέα διαδικασία υποβολής δηλώσεων μέσω των δημοτικών γραφείων και των ΚΕΠ. Η εξαγγελία αυτή πρακτικά σημαίνει την κατάργηση των 484 πιστοποιημένων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ), τα οποία σήμερα εξυπηρετούν περισσότερους από 630.000 παραγωγούς και απασχολούν περίπου 4.000 εργαζόμενους με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία.

Ερωτήματα και αντιδράσεις

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η πρόταση δεν έχει παρουσιαστεί σε καμία περιφερειακή συνδιάσκεψη, ούτε φαίνεται να έχει αποτελέσει θέση του αρμόδιου Τομέα Αγροτικής Ανάπτυξης του κόμματος. Έτσι, τοπικοί φορείς και εργαζόμενοι θέτουν σειρά ερωτημάτων: