ΑΑΔΕ: Νέοι κωδικοί για το τέλος ταξινόμησης των τρακτέρ

Σύμφωνα με το άρθρο 141 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 5222/2025, Α ́134), τα αυτοκίνητα οχήματα, πλην εκείνων που υπάγονται στα άρθρα 136, 138, 139 και 140 του ίδιου κώδικα (επιβατικά, φορτηγά, μοτοσυκλέτες), υπόκεινται σε τέλος ταξινόμησης ίσο με το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας που προβλέπεται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα άρθρα 54 έως 57 του ν.5177/2025 (Α ́ 21). Στην ανωτέρω ρύθμιση περιλαμβάνονται και οι ελκυστήρες (τράκτορες) της δασμολογικής κλάσης 8701, για τους οποίους το τέλος ταξινόμησης ανέρχεται σε ποσό τριακοσίων (300) ευρώ, ήτοι ποσό ίσο με τα αναλογούντα τέλη κυκλοφορίας, σύμφωνα με την περ.γ.1) της παρ.1 του άρθρου 55 και την περ.γ.1), της παρ.1 του άρθρου 56 του ν.5177/2025 (Α ́ 21).

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου για την απλούστευση και επιτάχυνση της διαδικασίας διεκπεραίωσης των παραστατικών που υποβάλλονται για την βεβαίωση και είσπραξη του τέλους ταξινόμησης των ελκυστήρων (τράκτορες) της δασμολογικής κλάσης 8701, δημιουργήθηκε στο Υ/Σ TARIC μία νέα εθνική μονάδα μέτρησης με κωδικό αριθμό 063 και περιγραφή: «Αριθμός τεμαχίων – ελκυστήρες (κωδ. HS: 8701 21, 8701 22) για τον άπαξ υπολογισμό ΤΤ 300ευρώ/τεμ.», η οποία αποτελεί απαιτητή πρόσθετη μονάδα μέτρησης για τον υπολογισμό των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων των ακόλουθων κωδικών ΣΟ:

8701 21 10: Ελκυστήρες μόνο με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ) – Καινούργιοι

8701 21 90: Ελκυστήρες μόνο με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ) – Μεταχειρισμένοι

8701 22 10: Ελκυστήρες εξοπλισμένοι με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ) και με ηλεκτρικό κινητήρα ως κινητήρες πρόωσης – Καινούργιοι

8701 22 90: Ελκυστήρες εξοπλισμένοι με εμβολοφόρο κινητήρα με ανάφλεξη με συμπίεση (ντίζελ ή ημιντίζελ) και με ηλεκτρικό κινητήρα ως κινητήρες πρόωσης – Μεταχειρισμένοι

Συνακόλουθα, κατά την υποβολή των, κατά περίπτωση, παραστατικών για τους ανωτέρω κωδικούς ΣΟ, απαιτείται υποχρεωτική καταχώριση για το πρόσθετο στοιχείο υπολογισμού με κωδ. αριθμό «063», στην τιμή του οποίου πρέπει να συμπληρώνεται ο συνολικός αριθμός των ελκυστήρων της διασάφησης (τεμάχια).

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του κωδικού 063, το παραστατικό απορρίπτεται με μήνυμα σφάλματος ID16.

Η εγκύκλιος τίθεται σε ισχύ από 1 Οκτωβρίου 2025.

Πηγή: Εγκύκλιος ΑΑΔΕ 2082/2025