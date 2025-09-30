Στα 1.524 ευρώ/τόνο προσδιόρισε με εγκύκλιό της η ΑΑΔΕ την τιμή του ελαιολάδου λαμπάντε (οξύτητας 2 βαθμών) για την εισφορά δακοκτονίας την ελαιοκομική περίοδο 2025/26.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 2077/2025, που υπογράφει ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, «η εισφορά δακοκτονίας στις πωλούμενες χονδρικά από τους παραγωγούς ή τους εντολοδόχους αυτών ελιές, ορίζεται όπως και πριν σε ποσοστό 2% επί της τιμολογιακής αξίας πώλησής τους.

Όπως ορίζεται στην παρ. 1ζ του άρθρου 7 του καν. (Ε.Ε.) 1308/2013 όπως ισχύει, η κατώτατη τιμή αναφοράς για την κατηγορία ελαιολάδου Λαμπάντε (lampante) (παλαιότερα «SEMI FINE – CURANTE») με ελεύθερη οξύτητα δύο βαθμών, είναι 1.524 ευρώ/τόνο, η οποία και θα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εισφοράς δακοκτονίας του λαδιού, για το ελαιοκομικό έτος 2025-2026.

Στο ανωτέρω ποσό αναλογεί ανά κιλό, εισφορά δακοκτονίας 1,524 x 2% = 0,030 ευρώ. Σημειώνεται ότι το ποσό των 1.524 ευρώ/τόνο, μειώνεται κατά 36,70 ευρώ/τόνο για κάθε επιπλέον βαθμό οξύτητας.

Αναλυτικές οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν γενικά για την εισφορά δακοκτονίας στο λάδι και τις ελιές έχουν δοθεί με την εγκύκλιο Σ. 4309/159/19/1-12- 1983».