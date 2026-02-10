ΑΑΔΕ: Πληρωμές, αλλαγές και προθεσμίες μέχρι το Πάσχα
Παράθυρο διορθώσεων για τις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης των ετών 2024 και 2025 ανοίγει η ΑΑΔΕ από τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα σε γεωργούς και κτηνοτρόφους να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες που αφορούν μισθωμένα αγροτεμάχια, ΑΤΑΚ, Ε9, ΙΒΑΝ, φορολογικά παραστατικά, οικολογικά σχήματα και συνδεδεμένες ενισχύσεις.
Παράλληλα, προβλέπονται διορθώσεις για περιπτώσεις ελέγχων monitoring και μετακινήσεων ζωικού κεφαλαίου, ενώ ανοίγει εκ νέου και το σύστημα καταχωρήσεων παραδόσεων για τα συνδεδεμένα καθεστώτα.
Έτος αιτήσεων 2025
Το Σύστημα Καταχωρήσεων Παραδόσεων Συνδεδεμένων Καθεστώτων θα παραμείνει ανοιχτό από Δευτέρα 23/02/2026 έως και Δευτέρα 09/03/2026 προκειμένου οι μεταποιητές να προβούν σε διορθώσεις ή καταχωρήσεις παραδόσεων.
Με την ολοκλήρωση των παραπάνω διορθώσεων θα ακολουθήσουν οι απαιτούμενοι διοικητικοί και διασταυρωτικοί έλεγχοι προκειμένου μέχρι το Πάσχα του 2026 να καταβληθούν οι ενισχύσεις για τις παρακάτω παρεμβάσεις:
Παρεμβάσεις Άμεσων ενισχύσεων :
- Πληρωμές εκκρεμοτήτων παλαιότερων ετών 2016 και 2017
- Βασική Εισοδηματική Στήριξη 2025
- Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας 2025
- Βασική Αναδιανεμητική Στήριξη για τη Βιωσιμότητα 2025
- Συνδεδεμένες ενισχύσεις (Σκληρό και Μαλακό Σίτο, Κριθάρι) 2025
- Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος 2025
Μέτρα – Παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης
Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (Εξισωτική) 2025