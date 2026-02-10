ΑΑΔΕ: Πληρωμές, αλλαγές και προθεσμίες μέχρι το Πάσχα

Παράθυρο διορθώσεων για τις Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης των ετών 2024 και 2025 ανοίγει η ΑΑΔΕ από τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026, δίνοντας τη δυνατότητα σε γεωργούς και κτηνοτρόφους να τακτοποιήσουν εκκρεμότητες που αφορούν μισθωμένα αγροτεμάχια, ΑΤΑΚ, Ε9, ΙΒΑΝ, φορολογικά παραστατικά, οικολογικά σχήματα και συνδεδεμένες ενισχύσεις.

Παράλληλα, προβλέπονται διορθώσεις για περιπτώσεις ελέγχων monitoring και μετακινήσεων ζωικού κεφαλαίου, ενώ ανοίγει εκ νέου και το σύστημα καταχωρήσεων παραδόσεων για τα συνδεδεμένα καθεστώτα.

Έτος αιτήσεων 2025

Το Σύστημα Καταχωρήσεων Παραδόσεων Συνδεδεμένων Καθεστώτων θα παραμείνει ανοιχτό από Δευτέρα 23/02/2026 έως και Δευτέρα 09/03/2026 προκειμένου οι μεταποιητές να προβούν σε διορθώσεις ή καταχωρήσεις παραδόσεων.

Με την ολοκλήρωση των παραπάνω διορθώσεων θα ακολουθήσουν οι απαιτούμενοι διοικητικοί και διασταυρωτικοί έλεγχοι προκειμένου μέχρι το Πάσχα του 2026 να καταβληθούν οι ενισχύσεις για τις παρακάτω παρεμβάσεις:

Παρεμβάσεις Άμεσων ενισχύσεων :

Πληρωμές εκκρεμοτήτων παλαιότερων ετών 2016 και 2017

Βασική Εισοδηματική Στήριξη 2025

Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας 2025

Βασική Αναδιανεμητική Στήριξη για τη Βιωσιμότητα 2025

Συνδεδεμένες ενισχύσεις (Σκληρό και Μαλακό Σίτο, Κριθάρι) 2025

Ειδική Ενίσχυση Βάμβακος 2025

Μέτρα – Παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης

Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα (Εξισωτική) 2025

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την ανακοίνωση της ΑΑΔΕ