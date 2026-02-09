ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Ανοίγει σήμερα το ΟΣΔΕ – Οδηγός ΑΑΔΕ για διορθώσεις και διευκρινίσεις

09/02/2026
Aπό σήμερα Δευτέρα 9 και έως τις 27 Φεβρουαρίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανοίγει ξανά το ΟΣΔΕ στους αγρότες για διορθώσεις σφαλμάτων στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2024 και 2025. Με αφορμή το άνοιγμα του ΟΣΔΕ, η ΑΑΔΕ εξέδωσε Οδηγό με ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τη διαδικασία διόρθωσης σφαλμάτων.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για διορθώσεις που αφορούν:

  •  στο καθεστώς προέλευσης ακίνητης περιουσίας (ΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ) ιδιόκτητης ή μισθωμένης,
  • στα στοιχεία μητρώου των αγροτών,
  • στην οικογενειακή κατάσταση,
  • στην καταχώρηση παραστατικών.

Επιπλέον, οι διορθώσεις αφορούν και στα λάθη που έχουν προκύψει στο monitoring.

Δείτε ΕΔΩ τον Οδηγό της ΑΑΔΕ

