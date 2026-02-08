Από τους ελέγχους της ΑΑΔΕ εξαρτάται η έγκαιρη πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης βάμβακος

Η εκκοκκιστική περίοδος για την εγχώρια βαμβακοπαραγωγή ολοκληρώθηκε και τυπικά στις 31 Ιανουαρίου 2026. Η αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή της ειδικής ενίσχυσης ξεκίνησε, καθώς πρέπει ήδη να έχουν εκδοθεί και τα τελευταία τιμολόγια παραλαβής του προϊόντος.

Στη συνέχεια, αποστέλλεται η κατάσταση με τους δικαιούχους παραγωγούς από τα εκκοκκιστήρια στον ΟΠΕΚΕΠΕ (νυν ΑΑΔΕ). Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, έχουν δηλωθεί κάτι λιγότερο από 2 εκατ. στρέμματα με βαμβάκι, οπότε είναι δεδομένο ότι το ποσό της ειδικής ενίσχυσης θα είναι 73,4 ευρώ/στρέμμα. Εφόσον ολοκληρωθούν γρήγορα οι έλεγχοι των τιμολογίων και των εκτάσεων από την ΑΑΔΕ, θα μπορούσε και φέτος η ειδική ενίσχυση βάμβακος να πληρωθεί πριν από τις συνδεδεμένες ενισχύσεις των άλλων προϊόντων, δηλαδή στα τέλη Μαρτίου.