«Αδικία εις βάρος των αγροτών» καταγγέλλει ο Β. Κόκκαλης για τη νέα μείωση 25% στις ενισχύσεις του Μέτρου 23

Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί η απόφαση της κυβέρνησης να μειώσει κατά 25% τις ενισχύσεις του Μέτρου 23 που αφορά την «Έκτακτη προσωρινή στήριξη ρευστότητας στους γεωργούς οι οποίοι επλήγησαν από φυσικές καταστροφές μετά την 1η Ιανουαρίου 2024».

Ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία κ. Βασίλης Κόκκαλης, κατέθεσε κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κάνοντας λόγο για «κατάφωρη αδικία εις βάρος των αγροτών» και «παραβίαση των υποσχέσεων της κυβέρνησης για πλήρη κάλυψη των δικαιούχων».

Σύμφωνα με την Απόφαση Ένταξης Πράξεων στο Μέτρο 23 (ΑΔΑ: 9ΑΛΟ4653ΠΓ-6Ω6), η συνολική δημόσια δαπάνη του προγράμματος ανέρχεται σε 178,5 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική ζήτηση φτάνει τα 245 εκατ. ευρώ — υπερβαίνοντας τον διαθέσιμο προϋπολογισμό κατά περίπου 65-67 εκατ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα, εφαρμόζονται οριζόντιες περικοπές στις ενισχύσεις, γεγονός που οδηγεί σε σημαντική μείωση των ποσών που θα λάβουν οι παραγωγοί.

Ενδεικτικά:

Βαμβάκι: από 30,1 → 22,5 ευρώ/στρέμμα

Αμύγδαλα: από 146,1 → 106,2 ευρώ/στρέμμα

Καλαμπόκι: από 24,7 → 18,5 ευρώ/στρέμμα

Ηλίανθος: από 20,4 → 15 ευρώ/στρέμμα

Οινοποιήσιμα αμπέλια: από 101,9 → 76,5 ευρώ/στρέμμα

Ο κ. Κόκκαλης τονίζει ότι η υπερβάλλουσα ζήτηση δεν είναι αποτέλεσμα αυθαίρετων αιτήσεων, αλλά αντικατοπτρίζει τις πραγματικές ανάγκες των αγροτών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Στην ερώτησή του υπογραμμίζει ότι «το Υπουργείο είχε δεσμευτεί δημόσια πως η πληρωμή του Μέτρου 23 θα γίνει χωρίς περικοπές, ωστόσο η απόφαση αυτή διαψεύδει τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις».

Ο Λαρισαίος βουλευτής ζητά από τον αρμόδιο Υπουργό να ενισχύσει το Μέτρο με πρόσθετους εθνικούς πόρους, ώστε να καλυφθεί η υπερβάλλουσα ζήτηση και να καταβληθούν οι αρχικές ενισχύσεις στο πλήρες ύψος.

Σύμφωνα με τον Τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ., οι περικοπές οδηγούν σε ουσιαστική απώλεια εισοδήματος για χιλιάδες αγρότες σε όλη τη χώρα, ειδικά σε περιοχές που έχουν πληγεί κατ’ επανάληψη από θεομηνίες, όπως η Θεσσαλία.

«Η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να σταθεί στο πλευρό των παραγωγών, όχι να τους τιμωρεί. Η μείωση των ενισχύσεων αποτελεί πλήγμα για τον πρωτογενή τομέα και πλήρη ανατροπή των προσδοκιών που η ίδια καλλιέργησε», σημειώνει χαρακτηριστικά ο κ. Κόκκαλης.

Ο πρώην υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ζητά σαφή απάντηση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης: «Προτίθεται να ενισχύσει το Μέτρο 23 με επιπλέον εθνικούς πόρους, ώστε να καλυφθεί η υπερβάλλουσα ζήτηση και να καταβληθούν οι αρχικές ενισχύσεις χωρίς περικοπές;»