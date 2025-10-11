Λιγότερο από μία βδομάδα για τις αιτήσεις πληρωμής των παλιών Σχεδίων Βελτίωσης

Ασφυκτικό είναι το χρονικό περιθώριο που έχουν για να ολοκληρώσουν την επένδυσή τους σε μηχανολογικό και κτηριακό εξοπλισμό οι γεωργοί και οι κτηνοτρόφοι που εντάχθηκαν στη Δράση 4.1.5 («Σχέδια Βελτίωσης») μετά την προκήρυξη της άνοιξης του 2023. Οι επενδυτές πρέπει να έχουν υποβάλει αίτημα πληρωμής της ενίσχυσης μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2025, πράγμα που σε πολλές περιπτώσεις είναι από πολύ δύσκολο έως αδύνατον λόγω της έλλειψης ρευστότητας και της αύξησης των τιμών των μηχανημάτων και των υλικών γενικότερα.

Σε τηλεδιάσκεψη με αντικείμενο την ολοκλήρωση των Σχεδίων Βελτίωσης στη Δυτική Ελλάδα στις 2 Οκτωβρίου, προέκυψε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεσμεύεται για την εκκαθάριση μόνο όσων αιτημάτων πληρωμής θα του έχουν αποσταλεί από τις ΔΑΟ (Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας) έως τη 15η Νοεμβρίου. Ουσιαστικά, το προσωπικό των ΔΑΟ θα έχει περιθώριο μόνο έναν μήνα να στείλει τους φακέλους, εφόσον η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων πληρωμής είναι η 15η Οκτωβρίου.

Η τηλεδιάσκεψη έγινε μετά από πρόσκληση του αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Δυτικής Ελλάδας, Ανδρέα Φίλια, και του εντεταλμένου περιφερειακού συμβούλου, Γιώργου Κοντογιάννη, προς τους μελετητές και συμβούλους γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Συμμετείχαν μελετητές Σχεδίων Βελτίωσης της Δυτικής Ελλάδας και υπηρεσιακοί παράγοντες της ΔΑΟ της περιφέρειας και των ΔΑΟ των περιφερειακών ενοτήτων Αχαΐας Αιτωλοακαρνανίας και της Ηλείας.

Η συνάντηση έγινε σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων των μελετητών για τις ανελαστικές ημερομηνίες του προγράμματος, με στόχο τον βέλτιστο συντονισμό όλων των εμπλεκομένων, ώστε να υπάρξει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην υποδοχή των τελικών αιτημάτων πληρωμής. Όπως είναι γνωστό, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτημάτων πληρωμής είναι η 15η Οκτωβρίου 2025, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να δεσμεύεται για την εκκαθάριση μόνο όσων αιτημάτων πληρωμής θα του έχουν αποσταλεί έως τη 15 Νοεμβρίου, ως εκ τούτου τα χρονικά περιθώρια για τις αρμόδιες υπηρεσίες αγροτικής ανάπτυξης και τους μελετητές είναι ασφυκτικά.

Στη συνάντηση διατυπώθηκε ο έντονος προβληματισμός των μελετητών, καθώς μια σειρά λόγων, όπως αδυναμία έγκαιρης ανταπόκρισης προμηθευτών και λήψης αδειοδοτήσεων κτηριακών έργων, καθυστερήσεις σε δανειακές συμβάσεις και στενότητα ρευστότητας των παραγωγών, ζωονόσοι και πυρκαγιές θέτουν προβλήματα στην έγκαιρη ολοκλήρωση του προγράμματος.

Από τη μεριά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τονίσθηκε στους μελετητές ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα διοικητικά μέτρα για τη βέλτιστη υποδοχή των τελικών αιτημάτων πληρωμής, ενώ έχει σταλεί και σχετικό αίτημα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για παράταση του προγράμματος. Η τελευταία παράταση στην υλοποίηση του προγράμματος δόθηκε με απόφαση του υπουργού, Κώστα Τσιάρα, στις 28 Μαΐου 2025, όπου αναφέρονται τα εξής: «Η παρ. 6 του άρθρου 27 αντικαθίσταται ως εξής: “6. Η πρώτη αίτηση πληρωμής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣΚΕ από τον δικαιούχο το αργότερο εντός δώδεκα μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης πράξεων. Εξαιρούνται: α) Επενδυτικά σχέδια που έχουν εγκριθεί μέχρι και τις 5/7/2024, για τα οποία η προθεσμία υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής παρατείνεται έως τις 8/7/2025, β) επενδυτικά σχέδια που προβλέπουν την κατασκευή θερμοκηπίων, προσπελάσιμων τολ φυτικής παραγωγής, διχτυοκηπίων, πτηνοτροφείων, στάβλων, αμελκτηρίων και χώρων εξαγωγής προϊόντων μελισσοκομίας ή περιλαμβάνουν διακριτή δαπάνη η οποία υπερβαίνει το 70% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού, για τα οποία η προθεσμία υποβολής του πρώτου αιτήματος πληρωμής παρατείνεται μέχρι την προθεσμία ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου και υποβολής του τελικού αιτήματος πληρωμής, ήτοι μέχρι τις 15/10/2025”».