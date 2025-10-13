Μητσοτάκης: Σε 10 μέρες υπόλοιπα της Βασικής 2024, επιδοτήσεις για οίνο και μελισσοκομία και βιολογικά 2022, 2024

Στο ζήτημα των πληρωμών των αγροτικών ενισχύσεων αναφέρθηκε στην εβδομαδιαία ανασκόπησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος αναγνώρισε τις καθυστερήσεις στην καταβολή τους και ζήτησε την κατανόηση των αγροτών, εξηγώντας μεταξύ άλλων, ότι η κυβέρνηση «τρέχει» όσο πιο γρήγορα γίνεται τις διαδικασίες χωρίς να υπάρξει ζήτημα αξιοπιστίας, που θα έφερνε στη χώρα μας νέα πρόστιμα ή ακόμη και μερική αναστολή των επιδοτήσεων.

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο χρονοδιάγραμμα των πληρωμών επισημαίνοντας: «Συνεχίζω με το ζήτημα των αγροτικών αποζημιώσεων που δικαίως έχει αναστατώσει τους παραγωγούς. Βρισκόμαστε στις αρχές Οκτωβρίου, εξακολουθούν να υποβάλλονται αιτήσεις από τους αγρότες για τη βασική επιδότηση, η οποία όλα τα προηγούμενα χρόνια καταβαλλόταν στα τέλη Οκτωβρίου. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται για λίγες ημέρες ακόμα, ύστερα από την παράταση που δόθηκε, μέχρι τις 20 Οκτωβρίου. Και αφού κλείσει αυτή η προθεσμία, στη συνέχεια θα γίνει το ταχύτερο δυνατόν επεξεργασία των δηλώσεων από την ΑΑΔΕ θα ακολουθήσουν οι πληρωμές. Ήδη έχει καταβληθεί η πρώτη αποζημίωση από τον περασμένο Ιούνιο σε 4.000 παραγωγούς, ενώ σε λιγότερο από δέκα ημέρες θα καταβληθούν τα υπόλοιπα της βασικής ενίσχυσης του 2024, οι επιδοτήσεις για οίνο και μελισσοκομία, καθώς και οι δόσεις του 2022 και του 2024 για τη βιολογική γεωργία και τη βιολογική μελισσοκομία. Θα ακολουθήσουν στη συνέχεια οι αποζημιώσεις για τα φερτά υλικά, την ευλογιά και τις ζωοτροφές».

Και συμπλήρωσε: «Η κατεύθυνση που έχει δοθεί είναι να τρέξουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται, χωρίς από την άλλη πλευρά να υπάρξει ζήτημα αξιοπιστίας, που θα έφερνε νέα πρόστιμα ή ακόμη και μερική αναστολή των επιδοτήσεων. Καταλαβαίνουμε απόλυτα τους αγρότες και τις πιεστικές ανάγκες τους, αλλά αν σπεύσουμε να πληρώσουμε, υπάρχει ο κίνδυνος, που επισημαίνεται από την ΕΕ στην επιστολή της 4ης Αυγούστου, για μερική αναστολή των πληρωμών και επιστροφές όσων ενισχύσεων δοθούν. Θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα, αν η κυβέρνηση κινηθεί επιπόλαια. Τώρα μπαίνουν οι βάσεις, ώστε στο μέλλον να μην έχουμε προβλήματα. Η μεταρρύθμιση του μηχανισμού αγροτικών ενισχύσεων εν κινήσει και με όρους διαφάνειας και νομιμότητας είναι μια σύνθετη αλλά αναγκαία άσκηση που για την κυβέρνηση αποτελεί δέσμευση και προτεραιότητα. Κανείς δεν την επιχείρησε στο παρελθόν. Μπορεί να υπάρχουν κάποιες μικρές καθυστερήσεις και ζητάμε την κατανόηση των αγροτών και κτηνοτρόφων για αυτό. Όμως το όφελος υπέρ της διαφάνειας και της στήριξης όσων τη δικαιούνται πραγματικά θα είναι μόνιμο».