Ανδριανός στο ypaithros.gr: Από σήμερα ξεκινάει η πληρωμή της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης

Για πληρωμή της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης εντός της ημέρας ΄έκανε λόγο σε δηλώσεις του στον τηλεοπτικό σταθμό OPEN ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός λίγο πριν τη συνέντευξη Τύπου που έχει προγραμματιστεί στο ΥΠΑΑΤ.

Σύμφωνα με όσα επιβεβαίωσε o υφυπουργός και στο ypaithros.gr, σήμερα Πέμπτη 27/11 ξεκινάει η καταβολή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους αγρότες να λαμβάνουν το 70% της ενίσχυσης στους λογαριασμούς τους. Η διαδικασία – συμφωνά με τον ίδιο – βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στην ημέρα, ενώ ακολουθούν και πιστώσεις προκαταβολών για προγράμματα του ΠΑΑ 2025, όπως τα βιολογικά (φυτικής), η απονιτροποίηση, το κομφούζιο και οι σπάνιες φυλές.

“Η προετοιμασία για την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης έχει γίνει και από το απόγευμα έως το βράδυ αναμένεται να πιστωθούν τα χρήματα και εκτιμώ ότι αύριο Παρασκευή θα φαίνονται στους λογαριασμο΄ύς των παραγωγών. Αν υπάρξουν προβλήματα σε κάποιους παραγωγούς, όπως για παράδειγμα με το monitoring, θα εξετάσουμε όλα τα ζητήματα για να μην αδικηθεί κανείς δικαιούχος αγρότης και κτηνοτρόφος” είπε στο ypaithros.gr ο υφυπουργός.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Ανδριανός, μιλώντας στο OPEN, αναφερόμενος στις Σέρρες, διαβεβαιώνει ότι κανένας νομός δεν έχει μείνει εκτός, ενώ οι επόμενες πληρωμές θα καλύψουν και άλλες κατηγορίες ενισχύσεων, διασφαλίζοντας τη σταθερή ροή χρηματοδότησης για τους αγρότες εν όψει των εορτών.