Σήμερα, στο ΥΠΑΑΤ οι ανακοινώσεις για την αυριανή πληρωμή της προκαταβολής της Βασικής από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναμένεται να πραγματοποιηθούν σήμερα οι επίσημες ανακοινώσεις για την αυριανή πληρωμή της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει το νέο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος αγροτικών επιδοτήσεων, σε μια περίοδο όπου η αγροτική κοινότητα αναμένει άμεσα διευκρινίσεις και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα πληρωμών.

Στις 15:00, στα γραφεία του ΥΠΑΑΤ, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας και ο Διοικητής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής θα παραχωρήσουν συνέντευξη Τύπου. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται τόσο στη διαδικασία καταβολής της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης όσο και στη μεταρρύθμιση του συνολικού πλαισίου των αγροτικών ενισχύσεων.

Η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει αλλαγές που, σύμφωνα με πληροφορίες, στοχεύουν στη διαφάνεια, την απλοποίηση των διαδικασιών και την ταχύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων. Οι αγρότες, που έχουν επανειλημμένα εκφράσει ανησυχίες για τις καθυστερήσεις των πληρωμών, αναμένουν σαφείς απαντήσεις για το χρονοδιάγραμμα και τις τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν τις φετινές καταβολές.

Σημειώνεται ότι εκτός της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης, αναμένεται να πιστωθούν τις επόμενες μέρες: