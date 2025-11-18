Ξεκίνησαν οι πληρωμές Βιολογικών 2024 – Πάνω από 14,6 εκατ. ευρώ σε 26.350 δικαιούχους

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία εκκαθάρισης για το μέτρο «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2022, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ανακοινώνει την καταβολή πληρωμών προς τους δικαιούχους του έτους αιτήσεων 2024.



Μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους, περισσότερες από 26 χιλιάδες αιτήσεις εγκρίθηκαν, ενώ το συνολικό ποσό που καταβάλλεται ξεπερνά τα 14,6 εκατομμύρια ευρώ.

Ωστόσο, εκκρεμεί η ολοκλήρωση ελέγχων για συγκεκριμένες περιφέρειες, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται ακόμη στην πληρωμή.

Ακολουθεί η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ:

«Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες από τις εθνικές και κοινοτικές διατάξεις, της πληρωμής εκκαθάρισης έτους αιτήσεων 2024, που αφορούν στις Δράσεις της 5ης Πρόσκλησης Μέτρου 11«Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2022 σε ποσοστό 100%. Στην πληρωμή δεν περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι που εμπίπτουν στις περιοχές αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ηπείρου & Δυτικής Μακεδονίας και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Μακεδονίας & Θράκης λόγω εν εξελίξει διαδικασιών ελέγχων .

Η πληρωμή αφορά σε 26.350 δικαιούχους και το ύψος της πληρωμής που καταβάλλεται συνολικά ανέρχεται σε 14.694.269,04 ευρώ.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή των Μέτρων https://p2.dikaiomata.gr/Organics16/

Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής εκκαθάρισης, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στις ισχύουσες αποφάσεις, οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενομένης από την Δευτέρα 17/11/2025 και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, δηλαδή έως και την Παρασκευή 21/11/2025 ηλεκτρονικά μέσω των Πληροφοριακών Συστημάτων των Μέτρων/Δράσεων με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Με την ενδικοφανή προσφυγή οι παραγωγοί μπορούν να προβούν σε διόρθωση προφανών σφαλμάτων που αφορούν στα παραστατικά συμμόρφωσης ή/και να προβάλουν αντιρρήσεις κατά των ευρημάτων (κωδικών) που έχουν προκύψει κατά την πληρωμή της εκκαθάρισής τους. Παράλληλα, οφείλουν να κινήσουν τις απαραίτητες διοικητικές ενέργειες για τη διόρθωση των δεδομένων στη/στις μηχανογραφική/ές βάση/εις μέσω της/των οποίας/οποίων πραγματοποιούνται από το Πληροφορικό Σύστημα οι διασταυρωτικοί έλεγχοι. Διευκρινίζεται ότι τα ευρήματα κατά των οποίων υποβάλλεται ενδικοφανής προσφυγή επανεξετάζονται μόνο μηχανογραφικά αντλώντας δεδομένα από τις σχετικές βάσεις. Ως εκ τούτου δεν αποτελεί αντικείμενο ελέγχου από επιτροπή στο πλαίσιο του Μέτρου.

Για τη διευκόλυνσή τους, οι δικαιούχοι μπορούν να συμβουλεύονται το σχετικό εγχειρίδιο χρήσης που υπάρχει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ «Εγγραφή και Πρόσβαση στις Online εφαρμογές του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.».