Προθέσεις σποράς, λίπανση και ζιζανιοκτονία

Ως μία λύση ανάγκης και όχι επιλογής αναδεικνύεται το καλαμπόκι έναντι άλλων αροτραίων εαρινών καλλιεργειών τη φετινή χρονιά. Κι αυτό γιατί τόσο το βαμβάκι όσο και ο ηλίανθος είχαν χαμηλή τιμή την προηγούμενη διετία. Βέβαια, ούτε το καλαμπόκι απέφερε ικανοποιητικό εισόδημα στους παραγωγούς, κυρίως λόγω του υψηλού του κόστους, αλλά δεν είχε ιδιαίτερες διακυμάνσεις στην τιμή, ενώ από το 2024 πριμοδοτείται και με συνδεδεμένη ενίσχυση. Στο αφιέρωμα αυτό θα δούμε κάποιες επισημάνσεις επιστημόνων για τη λίπανση και τη ζιζανιοκτονία στο καλαμπόκι, ενώ έχουμε κάνει μία πρώτη αποτύπωση των προθέσεων σποράς των Ελλήνων παραγωγών σε ορισμένες αντιπροσωπευτικές αγροτικές περιοχές της χώρας μας.