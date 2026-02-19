Καλαμπόκι: Σταθερές οι εκτάσεις στις πρώιμες περιοχές – Αγκάθια η έλλειψη νερού και οι εισαγωγές

Σταθερές φαίνεται να παραμένουν οι καλλιεργούμενες εκτάσεις καλαμποκιού περίπου έναν μήνα πριν την έναρξη της σποράς στις πρώιμες περιοχές της χώρας. Παρά το γεγονός ότι η τιμή του βαμβακιού κινείται σε χαμηλά επίπεδα, γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μετακίνηση εκτάσεων, μεγάλο μέρος των παραγωγών επιλέγει το καλαμπόκι όχι ως εναλλακτική λύση, αλλά ως μια πάγια καλλιεργητική πρακτική.

Ωστόσο, σε πολλές περιοχές της χώρας είναι ήδη ορατό το πρόβλημα της έλλειψης νερού, στοιχείο που λειτουργεί ανασταλτικά στον σχεδιασμό των παραγωγών. Για τον λόγο αυτό, αρκετοί εμφανίζονται συγκρατημένοι ως προς την επέκταση των καλλιεργούμενων εκτάσεων. Παράλληλα, σημαντικό αρνητικό παράγοντα αποτελούν οι πιέσεις που δέχονται τα εγχώρια καλαμπόκια από τις εισαγωγές, με άμεσο αντίκτυπο στις τιμές.

Θεσσαλονίκη: Στροφή στο καλαμπόκι λόγω υποδομών – Πλεονέκτημα το ενσίρωμα

Σύμφωνα με τον Σάββα Κυριακίδη, παραγωγό από τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, η καλλιέργεια του καλαμποκιού αποτελεί διαχρονικά συνηθισμένη πρακτική για την περιοχή. Όπως δηλώνει, «οι παραγωγοί θα συνεχίσουν να καλλιεργούν καλαμπόκι λόγω των διαθέσιμων υποδομών, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό όσων καλλιεργούσαν βαμβάκι προσανατολίζεται στη μείωση των στρεμμάτων τους».

Αναφερόμενος στις αποδόσεις, επισημαίνει ότι την προηγούμενη χρονιά αυτές ξεπέρασαν τα 1.600 κιλά το στρέμμα σε ξηρό σπόρο, ενώ στο ενσίρωμα άγγιξαν τους 8 τόνους. Η τιμή παραγωγού για τον ξηρό σπόρο διαμορφώθηκε στα 19–21 λεπτά το κιλό στα αλώνια. Όπως τονίζει, το ενσίρωμα αποτελεί καλύτερη επιλογή για τον παραγωγό, καθώς μειώνει τις ανάγκες άρδευσης, εξοικονομώντας έως και δύο ποτίσματα.

Bοιωτία: Πρώιμες σπορές για να περιοριστεί ο κίνδυνος

Στην περιοχή της Κωπαΐδας, οι παραγωγοί προσπαθούν να αξιοποιήσουν τους πρώιμους χρόνους σποράς, γνωρίζοντας ότι οι αρδευτικές ανάγκες κατά τους θερινούς μήνες θα είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Όπως εξηγεί ο Γιάννης Νταντούμης, παραγωγός από τον Ορχομενό, «οι καλλιεργητές συμβιβάζονται με χαμηλότερες αποδόσεις, αρκεί τα φυτά να έχουν αναπτυχθεί εγκαίρως».

Ο ίδιος σημειώνει, επίσης, ότι «αυτή την περίοδο τα αποθέματα καλαμποκιού στις αποθήκες δεν είναι μεγάλα και η τιμή κινείται γύρω στα 25 λεπτά το κιλό, ενώ στα αλώνια είχε διαμορφωθεί κοντά στα 20 λεπτά».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο Γιώργος Ζυγογιάννης, παραγωγός από το Κάστρο Βοιωτίας, ο οποίος δηλώνει επιφυλακτικός όσον αφορά την καλλιέργεια καλαμποκιού, λόγω της έλλειψης νερού.

Παρά ταύτα, υπογραμμίζει ότι «ακόμη και με μειωμένες ποσότητες άρδευσης κατά την κρίσιμη περίοδο ανάπτυξης, μπορεί να επιτευχθεί καλή απόδοση». Κλείνοντας, αναφέρεται στις έντονες πιέσεις, που ασκούν τα εισαγόμενα καλαμπόκια από γειτονικές χώρες, οι οποίες συμπιέζουν τις τιμές παραγωγού.

Ημαθία: Σταθερές εκτάσεις και έμφαση στην πρωιμότητα

Διαφορετική εικόνα παρουσιάζει η Ημαθία, σύμφωνα με τον Σπύρο Καραμελίδη, παραγωγό από το Μακρυχώρι. Όπως δηλώνει, οι εκτάσεις καλαμποκιού θα παραμείνουν σταθερές, ενώ το βαμβάκι αναμένεται να καταγράψει μειώσεις. Το κόστος άρδευσης ανέρχεται στα 12 ευρώ το στρέμμα, γεγονός που οδηγεί τους παραγωγούς στη χρήση αυλακιών.

Ο ίδιος επιλέγει υβρίδια μικρού βιολογικού κύκλου, επιδιώκοντας πρωιμότητα και καλύτερη τιμή. «Με υβρίδιο 110 ημερών είχα απόδοση πάνω από 1.500 κιλά το στρέμμα και πούλησα απευθείας από το χωράφι στα 23 λεπτά το κιλό», σημειώνει.