Αυτοψία του ΕΛΓΑ σε καλλιέργειες που επλήγησαν από τον καύσωνα στον δήμο Ήλιδας

Αυτοψία στις αγροτικές καλλιέργειες που επλήγησαν από τον καύσωνα του Αυγούστου ξεκίνησε ο ΕΛΓΑ στην Ηλεία, καθώς χθες βρέθηκε σε περιοχές του δήμου Ήλιδας κλιμάκιο του υποκαταστήματος Πατρών του οργανισμού, μαζί με εκπροσώπους του δήμου.

Όπως τόνισε στην ΕΡΤ Πύργου ο αντιδήμαρχος Αγροτικής Παραγωγής, Κώστας Αναγνωστόπουλος, η πρώτη αυτοψία έγινε σε καρπούζια, πιπεριές και καλαμπόκια στον Καρδαμά, στο Χάβαρι, στην Ήλιδα, στην Κεραμιδιά, τη Δαφνιώτισσα, το Σιμόπουλο και το Λάττα.

«Σχηματίστηκε μια πολύ καλή εικόνα των ζημιών, ώστε να υπάρχει αντικειμενική και σωστή εκτίμηση για τις αποζημιώσεις. Έγινε ενημέρωση και συζήτηση με τους παραγωγούς πού έχουν πληγεί και θα ακολουθήσουν και άλλες αυτοψίες. Είμαστε δίπλα σε κάθε παραγωγό, αγρότη και κτηνοτρόφο», δήλωσε προσθέτοντας ότι έγινε συνάντηση και με τον δήμαρχο Χρήστο Χριστοδουλόπουλο.

Πηγή: ertnews.gr