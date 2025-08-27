Xρ. Κέλλας για ευλογιά: Στήριξη στους κτηνοτρόφους με αποζημιώσεις και ζωοτροφές

Με στόχο την ταχεία αντιμετώπιση και εκρίζωση της ευλογιάς των προβάτων είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα σύσκεψη στην Ελασσόνα. Την έχει συγκαλέσει ο υφυπουργός Χρήστος Κέλλας, ο οποίος μίλησε στο ΕΡΤΝews και την εκπομπή «Νewsroom» για τα μέτρα που έχουν ληφθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

«Τα μέτρα που έχουν ληφθεί πρέπει να τηρηθούν με θρησκευτική ευλάβεια ώστε να καταφέρουμε να εκριζώσουμε το νόσημα», υπογράμμισε ο κ. Κέλλας, τονίζοντας πως «το υπουργείο και η κυβέρνηση είναι αποφασισμένοι να στηρίξουν τους κτηνοτρόφους και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, με αιχμή το εμβληματικό προϊόν της χώρας, τη φέτα».

Ο υφυπουργός ανακοίνωσε ότι οι αποζημιώσεις για απώλειες ζώων θα είναι διπλάσιες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ενώ ήδη έχει εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ για ενίσχυση στις ζωοτροφές, λόγω του παρατεταμένου εγκλεισμού των κοπαδιών εξαιτίας της ευλογιάς. «Θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις την κτηνοτροφία. Θέλουμε τους κτηνοτρόφους μας, θέλουμε τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα, θέλουμε τη φέτα μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Κάλεσε επίσης τους κτηνοτρόφους να ενημερώνουν άμεσα τις αρχές για κάθε ύποπτο κρούσμα, επισημαίνοντας ότι η απόκρυψη περιστατικών οδηγεί σε διασπορά. «Πρωτεργάτες σε αυτόν τον αγώνα είναι οι ίδιοι οι κτηνοτρόφοι. Μόνο με στενή συνεργασία μαζί τους μπορούμε να έχουμε αποτελέσματα», τόνισε ο κ. Κέλλας.

Αναφερόμενος στο ζήτημα του εμβολιασμού, ο κ. Κέλλας ξεκαθάρισε πως καμία ευρωπαϊκή χώρα δεν έχει προχωρήσει σε τέτοια πρακτική, παρά μόνο η Τουρκία, «με μεγάλη αποτυχία, αφού τόσο η ευλογιά όσο και η θανάτωση ζώων συνεχίζονται».

«Καταλαβαίνω την κόπωση των κτηνοτρόφων και των κτηνιάτρων, αλλά πρέπει να κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια για να εκριζώσουμε την ευλογιά και να στηρίξουμε την κτηνοτροφία μας», κατέληξε ο υφυπουργός.

