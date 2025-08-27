Ηλεία: Οι κάτοικοι της Πηνείας οργανώνονται ενάντια στα φωτοβολταϊκά

«Η Πηνεία καταστράφηκε με το φράγμα του Πηνειού πριν χρόνια. Δεν θα επιτρέψουμε μια δεύτερη και οριστική καταστροφή», ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Κάμπου, Κώστας Σπηλιωτόπουλος.

Οι κάτοικοι της Πηνείας συνεχίζουν να υψώνουν τη φωνή τους απέναντι στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων γύρω από τη λίμνη Πηνειού. Με μαζικές υπογραφές, δυναμικές συγκεντρώσεις και την προετοιμασία δικαστικού αγώνα, εκφράζουν την κατηγορηματική τους αντίθεση σε μια επένδυση που, όπως τονίζουν, δεν φέρνει ανάπτυξη, αλλά υποβάθμιση του τόπου. Αγωνιούν για το μέλλον της γης τους, της κτηνοτροφίας και της μελισσοκομίας και δηλώνουν αποφασισμένοι να υπερασπιστούν τον φυσικό πλούτο και τη ζωή στα χωριά τους.

Το βράδυ της προηγούμενης Κυριακής (17/8), στην Τοπική Κοινότητα Κάμπου, οι κάτοικοι έδωσαν το πρώτο ηχηρό μήνυμα αντίστασης, πραγματοποιώντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Μεγάλη ήταν η συμμετοχή όχι μόνο από τον Κάμπο, αλλά και από τα γύρω χωριά, όπως το Βελανίδι, την Εφύρα και την Αυγή, δείχνοντας ότι το ζήτημα αγγίζει ολόκληρη την περιοχή.

Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Κάμπου, Κώστα Σπηλιωτόπουλου, ο οποίος ενημέρωσε για τις συνέπειες που θα έχει η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στη Λίμνη Πηνειού. Όπως τόνισε, «η Πηνεία καταστράφηκε με το φράγμα του Πηνειού πριν χρόνια. Δεν θα επιτρέψουμε μια δεύτερη και οριστική καταστροφή».

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε η αγρότισσα Ελένη Μπαρδούση, η οποία μίλησε για την επιλογή της οικογένειάς της να μείνει στο χωριό και να ζήσει από τη γη. «Επιλέξαμε να ζήσουμε στο χωριό. Το ίδιο επέλεξαν και τα παιδιά μας. Δουλεύουμε με τη γη και καταφέραμε να φτιάξουμε ένα σπιτικό. Λοιπόν, δεν θα μας διώξουν από τα σπίτια μας αυτοί που θέλουν να βάλουν φωτοβολταϊκά στη λίμνη. Εδώ είναι ο τόπος μας και δεν θα αφήσουμε κανέναν να τον καταστρέψει», υπογράμμισε.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μίλησαν και άλλοι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους στο σχέδιο τοποθέτησης των φωτοβολταϊκών, υποστηρίζοντας πως θα καταστραφεί η κτηνοτροφία και η μελισσοκομία. «Με την άνοδο της θερμοκρασίας, θα υπάρξει πρόβλημα και με τις ελιές», ανέφεραν.

Νέα συγκέντρωση στις 14 Σεπτέμβρη

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η παρουσία του προέδρου του Συλλόγου Φίλων Λίμνης Πηνειού, Γιάννη Παρασκευόπουλου, ο οποίος κάλεσε σε μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Τζαμί στις 14 Σεπτεμβρίου και στη συλλογή χιλιάδων υπογραφών για να ενισχυθεί ο νομικός αγώνας.

Από την πλευρά του Δήμου Ήλιδας, ο αντιδήμαρχος Κώστας Αναγνωστόπουλος εξέφρασε ξεκάθαρα την αντίθεσή του στο έργο, τονίζοντας ότι «η λίμνη πρέπει να αναδειχθεί με άλλους τρόπους». Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι παρεμβάσεις του δημοτικού συμβούλου Βασίλη Παπαδόπουλου, που στάθηκε στον πρόσφατο νόμο που άνοιξε τον δρόμο για τέτοιες εγκαταστάσεις. «Η αλλαγή της κατάστασης για τη Λίμνη Πηνείου έγινε μετά το νομοσχέδιο της κυβέρνησης, σύμφωνα με το οποίο μπορεί, πλέον, να είναι εφικτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις εκτάσεις της λίμνης. Χωρίς αυτόν τον νόμο, ο οποίος πέρασε τον Μάρτιο του 2025, δεν θα μπορούσε να υλοποιηθεί αυτό το έργο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, ο Άγγελος Κολόσακας, περιφερειακός σύμβουλος με τη «Λαϊκή Συσπείρωση», είπε πως θα είναι στο πλευρό των κατοίκων και πως θα φέρει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, προκειμένου να διαπιστωθεί και η θέση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.