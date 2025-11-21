Αύξηση με… αστερίσκο στο πλεόνασμα του εμπορίου αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ εν μέσω ανόδου τιμών

Το πλεόνασμα του εμπορίου αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ ανήλθε τον Ιούλιο του 2025 σε 4,6 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 19% σε σχέση με τον Ιούνιο. Παρά την άνοδο αυτή, παραμένει χαμηλότερο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2024, καθώς οι υψηλές τιμές εισαγωγών βασικών προϊόντων, όπως το κακάο και ο καφές, επηρέασαν την ισορροπία στο εμπορικό ισοζύγιο. Ωστόσο, το συνολικό πλεόνασμα για τους πρώτους επτά μήνες του έτους φτάνει τα 26,5 δισ. ευρώ, μειωμένο κατά 12,2 δισ. ευρώ σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Οι υψηλές τιμές ενισχύουν την αξία

Οι εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων ανήλθαν τον Ιούλιο στα 20,7 δισ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 8% σε σχέση με τον Ιούνιο και σταθερότητα σε σύγκριση με τον Ιούλιο 2024. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο, οι συνολικές εξαγωγές έφτασαν τα 139,4 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 2,7 δισ. ευρώ (+2%), κυρίως λόγω ανόδου τιμών.

Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ και Ελβετία οι κορυφαίες αγορές

Το Ηνωμένο Βασίλειο (ΗΒ) παραμένει η μεγαλύτερη αγορά για τις εξαγωγές της ΕΕ, απορροφώντας το 23% (32,4 δισ. ευρώ) των εξαγωγών μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουλίου. Οι εξαγωγές προς το ΗΒ αυξήθηκαν κατά 1,4 δισ. ευρώ (+5%), κυρίως λόγω προϊόντων κακάο, σοκολάτας και γαλακτοκομικών. Ακολουθούν οι ΗΠΑ και η Ελβετία.

Αντιθέτως, οι εξαγωγές προς την Κίνα μειώθηκαν κατά 628 εκατ. ευρώ (-8%), κυρίως λόγω χαμηλότερων ποσοτήτων δημητριακών, ενώ οι εξαγωγές προς την Ταϊλάνδη υποχώρησαν κατά 278 εκατ. ευρώ (-28%).

Προϊόντα που ξεχωρίζουν στις εξαγωγές

Οι εξαγωγές καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση, με άνοδο 2 δισ. ευρώ (+34%), αντικατοπτρίζοντας 87% αύξηση στις τιμές πάστας, βουτύρου και σκόνης κακάο. Οι εξαγωγές ζαχαρωδών και σοκολάτας αυξήθηκαν κατά 1,2 δισ. ευρώ (+19%), λόγω 29% αύξησης τιμών σοκολάτας, ενώ οι εξαγωγές γαλακτοκομικών ενισχύθηκαν κατά 725 εκατ. ευρώ (+6%) παρά την πτώση όγκου 2%. Αντίθετα, οι εξαγωγές δημητριακών μειώθηκαν κατά 1,6 δισ. ευρώ (-20%), κυρίως λόγω χαμηλότερων ποσοτήτων (-23%), ιδιαίτερα για σιτάρι και καλαμπόκι. Οι εξαγωγές ελαίων και ελαιολάδου αυξήθηκαν 19% σε όγκο, αλλά οι χαμηλότερες τιμές (-29%) οδήγησαν σε πτώση της αξίας κατά 671 εκατ. ευρώ (-15%).

Αύξηση εισαγωγών λόγω υψηλών τιμών

Οι εισαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων της ΕΕ έφτασαν τα 16,1 δισ. ευρώ τον Ιούλιο, αυξημένες 5% σε σχέση με τον Ιούνιο και 10% πάνω από τον Ιούλιο 2024. Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούλιο, οι συνολικές εισαγωγές ανήλθαν σε 113 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 14,9 δισ. ευρώ (+15%), κυρίως λόγω υψηλών τιμών κακάο και καφέ.

Η Ακτή Ελεφαντοστού ήταν η χώρα με τη μεγαλύτερη αύξηση, με εισαγωγές αυξημένες κατά 2,2 δισ. ευρώ (+59%), ενώ οι εισαγωγές από τον Καναδά αυξήθηκαν κατά 1,3 δισ. ευρώ (+93%). Αντιθέτως, οι εισαγωγές από την Ουκρανία μειώθηκαν κατά 1,2 δισ. ευρώ (-16%).

Τιμές καφέ και κακάο παραμένουν υψηλές

Οι εισαγωγές καφέ, τσαγιού, κακάο και μπαχαρικών αυξήθηκαν κατά 9,2 δισ. ευρώ (+57%), με τις τιμές του κακάο να διπλασιάζονται και του καφέ να αυξάνονται 58%. Οι εισαγωγές φρούτων και ξηρών καρπών αυξήθηκαν κατά 2,8 δισ. ευρώ (+20%), ενώ οι εισαγωγές μη βρώσιμων προϊόντων κατά 516 εκατ. ευρώ (+9%). Οι εισαγωγές ζαχαρωδών και σοκολάτας αυξήθηκαν κατά 480 εκατ. ευρώ (+33%) και οι εισαγωγές πουλερικών και αβγών κατά 386 εκατ. ευρώ (+28%).

Αντιθέτως, οι εισαγωγές ελαίων και ελαιολάδου μειώθηκαν κατά 565 εκατ. ευρώ (-46%), επηρεασμένες από χαμηλότερες τιμές και όγκους. Η εικόνα των πρώτων επτά μηνών του 2025 δείχνει μια ΕΕ που επωφελείται από υψηλές τιμές εξαγωγών, ιδιαίτερα σε προϊόντα όπως κακάο, καφές, σοκολάτα και γαλακτοκομικά, ενώ αντιμετωπίζει προκλήσεις στο εμπόριο δημητριακών και ελαιολάδου. Η διαχείριση τιμών και ποσοτήτων παραμένει κρίσιμη για τη διατήρηση της σταθερότητας του αγροδιατροφικού εμπορίου.