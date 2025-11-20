Ολοκληρώθηκε η εξαγοράς της ΔΩΔΩΝΗ από την Ελληνικά Γαλακτοκομεία

Η Ελληνικά Γαλακτοκομεία Α.Ε. ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς της ΔΩΔΩΝΗ Μονοπρόσωπη Α.Ε. – Αγροτική Βιομηχανία Γάλακτος Ηπείρου, μιας από τις πιο εμβληματικές γαλακτοβιομηχανίες της χώρας. Η διοίκηση της εταιρείας υπογραμμίζει ότι η κίνηση αυτή σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη ΔΩΔΩΝΗ, με απόλυτη δέσμευση στη διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών που χαρακτηρίζουν τα προϊόντα της.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, προτεραιότητα της νέας διοίκησης αποτελεί η ενίσχυση της παραγωγικής και εξαγωγικής δραστηριότητας της ΔΩΔΩΝΗ μέσω στοχευμένων επενδύσεων, καθώς και η ουσιαστική στήριξη της ηπειρωτικής υπαίθρου και της κτηνοτροφίας που τροφοδοτεί τη βιομηχανία. Η εταιρεία δηλώνει ότι η στρατηγική της βασίζεται στη διεύρυνση των διεθνών αγορών και στην αξιοποίηση του ισχυρού προϊοντικού χαρτοφυλακίου της ΔΩΔΩΝΗ, πάντα με σεβασμό στην παράδοση, τους ανθρώπους και την ιστορία του brand.

«Χαράσσουμε νέους ορίζοντες», τονίζει η διοίκηση, επισημαίνοντας πως η εξαγορά ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω ανάπτυξη, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με επίκεντρο την ποιότητα και την εξωστρέφεια.

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.», γνωστοποιεί την ολοκλήρωση της εξαγοράς της εταιρείας «ΔΩΔΩΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ».

Αποκλειστικός και αδιαπραγμάτευτος στόχος της εταιρείας μας είναι η διατήρηση των υψηλών προδιαγραφών των προϊόντων ΔΩΔΩΝΗ, η ενίσχυση της παραγωγικής και εξαγωγικής της δραστηριότητας μέσω στοχευμένων επενδύσεων και η ουσιαστική στήριξη της υπαίθρου και της κτηνοτροφίας της Ηπείρου.

Μετά την εξαγορά, η εταιρεία μας χαράσσει νέους ορίζοντες με πυξίδα το ισχυρό και ποιοτικό προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και τη διεύρυνση των διεθνών αγορών, πάντα με σεβασμό στην παράδοση, στους ανθρώπους και στην ιστορία της εταιρείας.

Τρίκαλα, 20/11/2025

Εκ της Διοικήσεως της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε.

Στυλιανός Μ. Σαράντης Διευθύνων Σύμβουλος