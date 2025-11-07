Επιθεωρητές από το Βιετνάμ επισκέφθηκαν ελληνικές εκμεταλλεύσεις ακτινιδίων

Μια αντιπροσωπεία επιθεωρητών από το Βιετνάμ επισκέφθηκαν, από την 3η έως την 7η Νοεμβρίου, εκμεταλλεύσεις ακτινιδίων, τυποποητήρια-συσκευαστήρια εξαγωγικών επιχειρήσεων, που βρίσκονται στην Βόρεια Ελλάδα, προκειμένου να επαληθεύσουν τη συμμόρφωση επί τόπου των απαιτήσεων που καθορίζονται στα πρωτόκολλα εξαγωγής, τα οποία βρίσκονται υπό διαπραγμάτευση, για το άνοιγμα της αγοράς του Βιετνάμ στην εξαγωγή αυτών των φρούτων.

Κατά τη διαδικασία ανοίγματος νέων αγορών σε τρίτες χώρες για την εξαγωγή ελληνικών φρούτων και λαχανικών, πολλές από αυτές τις χώρες απαιτούν την υπογραφή συγκεκριμένων πρωτοκόλλων, τα οποία περιλαμβάνουν την απαίτηση επίσκεψης αγροκτημάτων και μονάδων τυποποίησης-συσκευασίας που ενδιαφέρονται να εξάγουν, προκειμένου για την επαλήθευση επί τόπου συμμόρφωσης με τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις, που καθορίζονται στα εν λόγω πρωτόκολλα.

Η βιετναμέζικη αντιπροσωπεία απαρτιζόταν από δύο γεωπόνους από το Υπουργείο Γεωργίας τους και συνοδεύτηκαν, κατά την επίσκεψή τους, από τις 3 έως τις 7 Νοεμβρίου, από εκπροσώπους της Δ/νσης Φυτικής Προστασίας του ελληνικού Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.

Τα παραπάνω αναφέρονται στο ενημερωτικό δελτίο του Incofruit Hellas, το οποίο καταλήγει: «Χαιρετίζοντας αυτή την εξέλιξη, που θέλουμε να πιστεύουμε ότι το πρωτόκολλο θα υλοποιηθεί την τρέχουσα εμπορική περίοδο και ευελπιστούμε να έχουμε επίσπευση υπογραφής διμερών φυτουγειονομικών πρωτοκόλλων και με άλλες τρίτες χώρες με τις οποίες εκκρεμούν αιτήσεις ως π.χ Μεξικό, Ταϊβάν κ.ά.».