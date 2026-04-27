Αγωνιστική πρόσκληση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων για την Πρωτομαγιά

«Η 1η Μάη δεν είναι ημέρα αργίας, είναι ημέρα αγώνα. Όλα τα δικαιώματα κερδήθηκαν με αίμα και σκληρούς αγώνες. Κατεβαίνουμε στις πόλεις για να σμίξουμε τις φωνές μας με τους εργάτες, με τα εργατικά σωματεία και τα εργατικά κέντρα που στάθηκαν στο πλευρό μας όταν ήμασταν στα μπλόκα. Γιατί ο δικός τους αγώνας για το μεροκάματο είναι και δικός μας αγώνας για την επιβίωση. Βγαίνουμε μαζί στον δρόμο, γιατί έχουμε τον ίδιο αντίπαλο και την ίδια ανάγκη: να ζήσουμε με αξιοπρέπεια».

Αυτά αναφέρει σε ανακοίνωση της η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, με αφορμή τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς, σημειώνοντας πως «ενώ η τεχνολογία και η επιστήμη καλπάζουν, εμείς πάμε πίσω. Το 8ωρο των εργατών καταστρατηγείται και εμείς στην ύπαιθρο δουλεύουμε από ήλιο σε ήλιο, χωρίς να ξέρουμε αν θα μας μείνει ευρώ στην τσέπη. Η ανάπτυξή αφορά τα κέρδη των λίγων, την ώρα που ο βιοπαλαιστής αγρότης παλεύει με τα χρέη. Κάθε πύραυλος που πέφτει, «εκτοξεύει» την τιμή στο λίπασμα και το πετρέλαιο. Οι κυβερνήσεις στηρίζουν πολεμικούς σχεδιασμούς για τα συμφέροντα των μεγάλων ομίλων που κερδίζουν από τον πόλεμο».

Αναφέρεται στα οξυμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα, αλλά και στις διεκδικήσεις, που είναι οι εξής:

Αναπλήρωση εισοδήματος ΤΩΡΑ. Να επιστραφεί στους πραγματικούς δικαιούχους το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που «έφαγαν» οι επιτήδειοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα τελευταία χρόνια. Εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να μας αφήνουν εισόδημα επιβίωσης. Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο και πλαφόν στα λιπάσματα, τους σπόρους και τα φάρμακα εδώ και τώρα! Άμεσες αποζημιώσεις στο 100% για τις ζημιές και τις νόσους. Όχι στους πολέμους. Δεν δεχόμαστε να πληρώνουμε εμείς τους εξοπλισμούς τους.

Συνεχίζουμε τον αγώνα. Ο πλούτος που παράγουμε με τον ιδρώτα μας μπορεί και πρέπει να περάσει στα χέρια που τον παράγουν.

Καταλήγοντας καλεί τους παραγωγούς «σε συντονισμό με την ΠΕΜ, και την οργάνωση από τις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους καλούμε τους συναδέλφους σε όλη την χώρα σε αγωνιστική ετοιμότητα, δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Όλοι στις συγκεντρώσεις της Πρωτομαγιάς! Αγροτιά – Εργατιά, μια φωνή και μια γροθιά!