Νέος ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ στο Λασίθι
Συνεχίζεται το μπαράζ σεισμικών δονήσεων στην Κρήτη μετά τα 5,7 Ρίχτερ το πρωί της Παρασκευής, στη θαλάσσια περιοχή νότια του Λασιθίου.
Νέα σεισμική δόνηση 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 12 το μεσημέρι, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, 4 χλμ. δυτικά της Ζάκρου, ενώ το εστιακό του βάθος εντοπίζεται στα 5 χιλιόμετρα.
Κρήτη – Σεισμός: Προειδοποίηση από Τσελέντη – «Μακριά από τη θάλασσα για σεισμικό κύμα»
24/04/2026
Πηγή: documento.gr