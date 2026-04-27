Αυτοψία του ΥφΑΑΤ Αθ. Καββαδά στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό

Την Λέσβο επισκέφθηκε την Παρασκευή ο νέος υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Καββαδάς, για αυτοψία και ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα αντιμετώπισης του αφθώδους πυρετού και στήριξης των κτηνοτρόφων και τυροκόμων του νησιού.

Ο υφυπουργός, συνοδεία του τοπικού βουλευτή, κ. Χαράλαμπου Αθανασίου, επισκέφθηκε αρχικά ένα τυροκομείο, μία κτηνοτροφική μονάδα και μία επιχείρηση εμπορίας κρεάτων σε περιοχές της Λέσβου.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε στη Μυτιλήνη συνάντηση στην οποία συμμετείχαν επιπλέον ο ανεξάρτητος Βουλευτής Λέσβου, κ. Παναγιώτης Παρασκευαΐδης, ο Περιφερειάρχης κ. Κώστας Μουτζούρης, οι Δήμαρχοι Μυτιλήνης, κ. Παναγιώτης Χριστόφας, και Δυτικής Λέσβου, κ. Ταξιάρχης Βέρρος, ο Πρόεδρος του ΓΕΩΤΕΕ Βορείου Αιγαίου, κ. Παναγιώτης Κατσαβέλλης, η επικεφαλής του Τμήματος Λοιμωδών και Παρασιτικών Νοσημάτων του Υπουργείου, κ. Ανθή Λάγιου, ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας, κ. Ευστράτιος Τσομπανέλλης, οι επικεφαλής των Σωμάτων Ασφαλείας του νησιού, καθώς και εκπρόσωποι κτηνοτρόφων, τυροκόμων και εμπόρων κρέατος.

Μέτρα

Ο κ. Καββαδάς ενημέρωσε συνοπτικά για τα μέτρα που έχει ανακοινώσει και σταδιακά υλοποιεί το υπουργείο για την διαχείριση της κρίσης, τα οποία όπως ανέφερε προχωρούν με fast track διαδικασίες:

Ενίσχυση τυροκομικών επιχειρήσεων συνολικού ύψους 8.000.000 ευρώ – τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσουν οι πρώτες πληρωμές. Ώριμα τυριά: Ο οδηγός του υπουργείου με τα μέτρα βιοασφάλειας (μέτρα ατομικής προστασίας μιας χρήσης, απολύμανση οχημάτων, μεταφορικών μέσων κλπ) σύντομα θα κοινοποιηθεί στα τυροκομεία και μόλις ο ΕΦΕΤ βεβαιώσει ότι πληρούνται οι πρϋποθέσεις θα γίνει σταδιακή επανεκκίνηση των εξαγωγών ώριμων τυριών από το νησί. Αποζημιώσεις για τα θανατωμένα ζώα, με κάλυψη ανά ζώο – και εδώ θα ξεκινήσουν οι πληρωμές για όσους έχουν καταθέσει ήδη σχετικό αίτημα. Αποζημιώσεις για απώλεια εισοδήματος που υφίσταται στο πλαίσιο θανάτωσης των ζώων. Ενίσχυση για το αυξημένο κόστος ζωοτροφών, μέσω καθεστώτος deminimis. Ειδική αποζημίωση σε κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις για το γάλα που καταστρέφεται Αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων τυροκόμων και κτηνοτρόφων μέχρι τις 31/12/2026. Μέριμνα για σταθερή παρουσία κτηνιάτρων στο νησί για δειγματοληψίες και συμβουλευτική στήριξη των παραγωγών.

Η συζήτηση που ακολούθησε διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα, ανταλλάχθηκαν απόψεις και εκφράστηκε ικανοποίηση από τους τοπικούς φορείς για τα μέτρα, ενώ ο Υφυπουργός τόνισε ότι η αντιμετώπιση της κρίσης είναι πρώτη προτεραιότητα για τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, όσο και για τον ΥπΑΑΤ, κ .Μαργαρίτη Σχοινά, και όλη την ηγεσία του Υπουργείου, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων για να λυθούν τα προβλήματα.

Επισήμανε επίσης ότι ο ιός δεν πρέπει σε καμία περίπτωση ούτε να επεκταθεί στο υπόλοιπο νησί ούτε να ξεφύγει στην υπόλοιπη χώρα, λέγοντας ότι το υπουργείο και η κυβέρνηση θα δράσουν αποφασιστικά για να διασφαλίσουν την υγεία και το μέλλον την κτηνοτροφίας τόσο στη Λέσβο όσο και στην υπόλοιπη Ελλάδα, με μέτρα, με σχέδιο και με στήριξη των παραγωγών.