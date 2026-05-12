ΓΕΩΤΕΕ: Απαιτείται άμεση παρέμβαση για πληρωμές, ΟΣΔΕ και ΚΥΔ

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την οξύτατη κρίση ρευστότητας που αντιμετωπίζει ο αγροτικός τομέας, εξαιτίας των εκκρεμών πληρωμών του Πυλώνα ΙΙ, της καθυστέρησης ενεργοποίησης του ΟΣΔΕ 2026, της αβεβαιότητας για τη λειτουργία των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (ΚΥΔ) και της εκτίναξης του κόστους παραγωγής.

Σύμφωνα με το Υπόμνημα που απέστειλε το Επιμελητήριο στον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οι εκκρεμείς πληρωμές ανειλημμένων υποχρεώσεων του Πυλώνα ΙΙ ανέρχονται σε περίπου 200 εκατ. ευρώ (Δημόσια εγγειοβελτιωτικά έργα, LEADER, Σχέδια Βελτίωσης, Μεταποίηση, Γεωργικοί Σύμβουλοι κ.ά.), ενώ υπάρχουν επιπλέον 250 εκατ. ευρώ σε οφειλές από γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα προς τους παραγωγούς. Η μη πληρωμή αυτών των ποσών έχει δημιουργήσει αλυσίδα οικονομικής ασφυξίας, καθώς οι παραγωγοί αδυνατούν να εξοφλήσουν γεωτεχνικούς, γεωπονικά καταστήματα και προμηθευτές εφοδίων.

Επίσης, η μεγάλη καθυστέρηση στην έναρξη υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ 2026 δημιουργεί σοβαρά προβλήματα, καθώς οδηγεί σε:

Περιορισμό χρόνου για αποσφαλμάτωση, ελέγχους και διορθώσεις

Αδυναμία ενεργοποίησης της Κάρτας Αγρότη και πρόσβασης σε τραπεζική χρηματοδότηση

Υπερφόρτωση των ΚΥΔ και των γεωτεχνικών

Κίνδυνο νέων καθυστερήσεων στις πληρωμές των παραγωγών

Επιπρόσθετα, το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. τονίζει την ανάγκη άμεσης επίσημης ενημέρωσης για το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΚΥΔ. Η υπάρχουσα αβεβαιότητα δυσχεραίνει τον προγραμματισμό, την εκπαίδευση και την ομαλή υποστήριξη των παραγωγών. Το Επιμελητήριο ζητά ρητά τη διασφάλιση του επιστημονικού ρόλου των γεωτεχνικών στη διαδικασία υποβολής δηλώσεων, σύμφωνα με το Π.Δ. 344/2000, και την αποφυγή αποκλεισμού παραγωγών με χαμηλή ψηφιακή εξοικείωση.

Πέραν των παραπάνω, εξελίσσεται σε κρίσιμο πρόβλημα η εκτίναξη κόστους παραγωγής. Οι συνεχείς αυξήσεις στις τιμές καυσίμων, λιπασμάτων, φυτοπροστατευτικών, ενέργειας και λοιπών εισροών καθιστούν πολλές καλλιέργειες οριακά βιώσιμες. Σε συνδυασμό με τις καθυστερήσεις πληρωμών, η κατάσταση απειλεί με εγκατάλειψη καλλιεργειών και περαιτέρω συρρίκνωση της ελληνικής αγροτικής παραγωγής.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο ζητά άμεσα:

Σαφές χρονοδιάγραμμα πληρωμών των εκκρεμοτήτων Πυλώνα ΙΙ και νομοθετική ρύθμιση όπου απαιτείται.

Άμεση ενεργοποίηση του ΟΣΔΕ 2026 με επαρκή χρόνο υποβολής.

Επίσημη ενημέρωση και σαφές πλαίσιο λειτουργίας των ΚΥΔ για τα έτη 2026-2027.

Διασφάλιση του ρόλου και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των γεωτεχνικών.

Πρόσθετα μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση του υψηλού κόστους παραγωγής.

Η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο. Το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. καλεί την Πολιτεία να δώσει άμεσα θεσμικές και διοικητικές λύσεις για να αποφευχθεί η περαιτέρω αποδυνάμωση της αγροτικής οικονομίας, προτού η κρίση ρευστότητας οδηγήσει σε μη αναστρέψιμες επιπτώσεις για την ελληνική ύπαιθρο.