Agrofelis: Η ελληνική λύση που μειώνει φυτοφάρμακα και εργατικό κόστος στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις

Αυτόνομα ρομποτικά συστήματα για δενδροκαλλιέργειες και αμπελώνες, με ελληνική υπογραφή, υπόσχονται να μειώσουν τη χρήση ψεκαστικού διαλύματος έως και 95% και το κόστος εργατικών χεριών έως και 70%. Ο λόγος για την Agrofelis η οποία έχει ως στόχο, μεταξύ άλλων, να φέρει τη ρομποτική πιο κοντά στην καθημερινότητα του αγρότη. Ο συνιδρυτής της εταιρείας, Ηρακλής Μεταξάς, μιλά στην «ΥΧ» για την τεχνολογία που έχουν δημιουργήσει, τον τρόπο που λειτουργεί και σχολιάζει επίσης την ετοιμότητα του ελληνικού αγροτικού τομέα για την υιοθέτηση ρομποτικών τεχνολογιών.

Πώς γεννήθηκε η ιδέα της Agrofelis και ποιο πρόβλημα θέλατε αρχικά να λύσετε;

Η Agrofelis ξεκίνησε το 2021 από μια απλή αλλά πολύ πρακτική ανάγκη: να καλυφθεί το κενό ανάμεσα στο τρακτέρ και τον χειρωνάκτη εργάτη σε καλλιέργειες όπως τα περιβόλια και τα αμπέλια. Ξεκινήσαμε δύο άτομα, εγώ και ο Κώστας Παπαγεωργίου, και σήμερα είμαστε μια ομάδα πέντε ανθρώπων με διαφορετικές ειδικότητες. Το 2024 ιδρύσαμε επίσημα την Agrofelis ΙΚΕ, με στόχο να φέρουμε τη ρομποτική πιο κοντά στην καθημερινότητα του αγρότη.

Πώς λειτουργεί το ρομπότ Agrofelis, ποιες εργασίες μπορεί να εκτελέσει και σε τι είδους καλλιέργειες;

Το ρομπότ της Agrofelis, με κωδικό Α3, είναι ένα ηλεκτρικό όχημα με δυνατότητα αυτόνομης κίνησης μέσα σε γραμμικά φυτεμένα περιβάλλοντα, όπως αμπέλια και δενδροκαλλιέργειες. Χρησιμοποιεί αισθητήρες LIDAR (τεχνολογία που αντιλαμβάνεται τον χώρο με λέιζερ) και κάμερες, χωρίς να απαιτείται χρήση GPS.

Το Α3 διαθέτει ψεκαστικό υπέρμικρων όγκων (10–15 λίτρα ανά στρέμμα) και σύστημα μηχανικής όρασης, το οποίο επιτρέπει την καταμέτρηση καρπών και τον εντοπισμό ασθενειών. Το μεγαλύτερο μοντέλο, Α4, επεκτείνει αυτές τις δυνατότητες, προσθέτοντας επικουρικό βενζινοκινητήρα για χορτοκοπή, ψεκαστικό μικρών όγκων (50–70 λίτρα ανά στρέμμα) και λιπασματοδιανομέα. Και τα δύο μοντέλα προορίζονται για δενδροκαλλιέργειες και αμπέλια.

Πώς έχετε καταφέρει να μειώσετε τη χρήση φυτοφαρμάκων κατά 95% και την εργασία κατά 70% μέσω της τεχνολογίας σας;

Η σημαντική μείωση στη χρήση φυτοφαρμάκων οφείλεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων. Το ψεκαστικό υπέρμικρων όγκων χρησιμοποιεί πολύ μικρά σταγονίδια (περίπου 50 μικρόμετρα), τα οποία μειώνουν την έκπλυνση. Παράλληλα, η στοχευμένη εφαρμογή και η εγγύτητα του ρομπότ στο φυτό περιορίζουν την αστοχία, ενώ η χρήση διαβρεχτών βοηθά στην καλύτερη κάλυψη του φύλλου. Σε ιδανικές συνθήκες, αυτός ο συνδυασμός μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του ψεκαστικού διαλύματος έως και 95%.

Όσον αφορά την εργασία, η εξοικονόμηση φτάνει έως και 70%, κυρίως επειδή το ρομπότ λειτουργεί χωρίς οδηγό και αναλαμβάνει χρονοβόρες εργασίες, όπως η χορτοκοπή κάτω από την κόμη των δέντρων.

Πώς αντιδρούν οι αγρότες στην εισαγωγή ρομποτικών λύσεων και τι είδους συνεργασίες έχετε συνάψει μέχρι στιγμής;

Οι αγρότες δείχνουν ενδιαφέρον για τέτοιες τεχνολογίες, ωστόσο οι περισσότεροι είναι επιφυλακτικοί στο να κάνουν το πρώτο βήμα. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν πάντα κάποια προοδευτικά μυαλά που δοκιμάζουν πρώτοι και ανοίγουν τον δρόμο. Εμείς συνεργαζόμαστε ήδη με εταιρεία στην Πελοπόννησο που παρέχει αγροτικές υπηρεσίες, με έμφαση σε εργασίες όπως η χορτοκοπή και ο ψεκασμός. Παράλληλα, υπάρχει συνεργασία με ένωση συνεταιρισμών στη βόρεια Ελλάδα, η οποία ενδιαφέρεται κυρίως για τις εφαρμογές μηχανικής όρασης, όπως η καταμέτρηση καρπού.

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται σήμερα η εταιρεία και ποια είναι τα επόμενα βήματα;

Η εταιρεία βρίσκεται στο επίπεδο τεχνολογικής ετοιμότητας TRL6, δηλαδή σε στάδιο δοκιμών σε πραγματικές συνθήκες. Έχουν ήδη πραγματοποιηθεί πιλοτικές δοκιμές σε αμπελώνες στην Εύβοια.

Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν την περαιτέρω ανάπτυξη του ρομπότ σε συνεργασία με συνεταιρισμούς και αγροτικές επιχειρήσεις, καθώς και την αναζήτηση χρηματοδότησης για την επιτάχυνση της εμπορικής αξιοποίησης. Στόχος είναι η μετάβαση από τις δοκιμές στην ευρύτερη εφαρμογή στην αγορά.

Πόσο έτοιμη είναι, κατά τη γνώμη σας, η ελληνική γεωργία να υιοθετήσει τέτοιες τεχνολογίες;

Η ελληνική γεωργία έχει αφεθεί στην τύχη της και παρόλο που καταλαβαίνει ότι πρέπει να εξελιχθεί δεν έχει ούτε στήριξη ούτε ενημέρωση για το που πάνε τα πράγματα διεθνώς με τις σύγχρονες τεχνολογίες. Όμως, όπως είπα και πιο πάνω υπάρχουν πάντα κάποια προοδευτικά μυαλά που κάνουν την πρώτη κίνηση και τολμούν νωρίς, αυτό που αναγκαστικά θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι αργότερα.

Ποια είναι η ομάδα πίσω από την Agrofelis;

Η ομάδα της Agrofelis αποτελείται από ανθρώπους με συμπληρωματικές δεξιότητες. Ο Κώστας Παπαγεωργίου είναι υπεύθυνος για το λογισμικό, τα ηλεκτρονικά και τους αισθητήρες, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη λογισμικού. Ο Βάιος Παναγιώτου είναι μηχανολόγος μηχανικός, με 20ετή εμπειρία και 8 υποψηφιότητες βραβείων Guiness για τα μεγαλύτερα ρομπότ στον κόσμο. Ο Αναστάσης Πλιάτσικας ασχολείται με την ανάλυση δεδομένων, ενώ ο Γιάννης Σπανορήγας είναι γεωπόνος με ειδίκευση στη θρέψη φυτών και στη σύνθεση λιπασμάτων. Τέλος, εγώ ασχολούμαι με το επιχειρηματικό κομμάτι. Πρόκειται για μια μικρή αλλά ιδιαίτερα συμπληρωματική ομάδα, που συνδυάζει τεχνολογία, γεωπονία και επιχειρηματική προσέγγιση.