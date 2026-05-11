Women2Invest: Ένταξη των γυναικών στην επιχειρηματικότητα

Ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα διάρκειας 15 εβδομάδων σχεδιασμένο για γυναίκες με υπόβαθρο στους τομείς STEAM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Τέχνες και Μαθητικά), είναι ανοιχτό για αιτήσεις από κάθε γυναίκα που ενδιαφέρεται να κάνει το επόμενο βήμα στην επιχειρηματικότητα. Το Women2Invest υλοποιείται σε συνεργασία με το IE University στην Ισπανία, ένα από τα κορυφαία ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης διεθνώς, και εστιάζει στη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Οι συμμετέχουσες αποκτούν μια ολοκληρωμένη εισαγωγή στις επενδύσεις, ανεξάρτητα από το αρχικό τους υπόβαθρο, μέσα από μια σειρά διαδραστικών μαθημάτων και πρακτικών δραστηριοτήτων. Το εκπαιδευτικό μοντέλο βασίζεται σε ζωντανές online συνεδρίες, μελέτες περιπτώσεων, εφαρμοσμένες εργασίες και προσομοιώσεις επενδυτικών διαδικασιών, επιτρέποντας τη βιωματική κατανόηση του αντικειμένου.

Ιδιαίτερη αξία προσφέρει η επαφή με επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι μοιράζονται την εμπειρία και τις γνώσεις τους, ενώ παράλληλα οι συμμετέχουσες εντάσσονται σε ένα ισχυρό ευρωπαϊκό δίκτυο γυναικών που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να εισέλθουν στον χώρο των επενδύσεων. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης σε κορυφαία επενδυτικά σχήματα, ενισχύοντας ουσιαστικά τη μετάβαση από τη θεωρία στην πράξη. Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο στην εκπαίδευση, αλλά επενδύει και στην επαγγελματική εξέλιξη των συμμετεχουσών, παρέχοντας καθοδήγηση και υποστήριξη για τα πρώτα τους βήματα στον επενδυτικό κλάδο. Απευθύνεται σε γυναίκες που βρίσκονται στο τέλος των σπουδών τους ή έχουν αποφοιτήσει τα τελευταία επτά χρόνια, διαθέτουν άριστη γνώση αγγλικών και έντονο ενδιαφέρον για startups και venture capital. Παράλληλα, ενθαρρύνονται αιτήσεις από γυναίκες εκτός μεγάλων αστικών κέντρων, καθώς και από υποεκπροσωπούμενες ομάδες, ενισχύοντας τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη στον χώρο των επενδύσεων. Οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 7 Ιουνίου. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα https://www.eit.europa.eu/.