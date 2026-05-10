Tudi: Νέα εργαλεία για βιώσιμη διαχείριση των γεωργικών εδαφών

Η ανάπτυξη εργαλείων υποστήριξης αποφάσεων που βοηθούν τους αγρότες να κατανοήσουν καλύτερα την κατάσταση του εδάφους τους και να επιλέξουν τις κατάλληλες πρακτικές διαχείρισης, είναι ένας από τους στόχους του ευρωπαϊκού έργου Tudi. Το έργο αναδεικνύεται ως μία σημαντική πρωτοβουλία που στοχεύει να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε και διαχειριζόμαστε τα εδάφη. Τα εργαλεία που προσφέρει συνδυάζουν περιβαλλοντικά, τεχνικά και οικονομικά δεδομένα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα που διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση και στη διάσταση της οικονομικής βιωσιμότητας, αναγνωρίζοντας ότι καμία πρακτική δεν μπορεί να υιοθετηθεί ευρέως αν δεν είναι και οικονομικά εφικτή για τον παραγωγό.

Εξίσου σημαντική είναι και η συμμετοχική προσέγγιση που ακολουθεί το TUdi. Οι αγρότες δεν αντιμετωπίζονται απλώς ως αποδέκτες γνώσης, αλλά ως ενεργοί συνεργάτες στη διαδικασία καινοτομίας. Μέσα από τη συνεχή αλληλεπίδραση με ερευνητές και συμβούλους, συμβάλλουν στη διαμόρφωση λύσεων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της γεωργίας.

Τα αποτελέσματα του έργου δείχνουν ότι η αποκατάσταση της υγείας του εδάφους δεν είναι μόνο περιβαλλοντικά αναγκαία, αλλά και πρακτικά εφικτή. Πρακτικές όπως η βελτιωμένη διαχείριση της οργανικής ουσίας, η μείωση της εντατικής κατεργασίας του εδάφους και η ορθολογική χρήση εισροών μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της γονιμότητας και της ανθεκτικότητας των εδαφών. Πιο συγκεκριμένα το TUdi συμβάλλει ουσιαστικά σε αυτούς τους στόχους, ενισχύοντας:

• τη γονιμότητα και την παραγωγικότητα των εδαφών,

• τη διατήρηση της βιοποικιλότητας,

• τη βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων,

• την οικονομική βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Παράλληλα, ενισχύει τη σύνδεση επιστήμης και πράξης, μετατρέποντας την ερευνητική γνώση σε εφαρμόσιμες λύσεις για τους παραγωγούς. Τα εργαλεία είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα https://tudi-project.org/.