Αγροτική διαδήλωση στις Βρυξέλλες και το τέλος της δανικής προεδρίας

Η δανική προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ολοκληρώνεται. Έχει επιτύχει ορισμένες απλοποιήσεις στην ΚΑΠ και, κυρίως, ένα πακέτο για τον οίνο και μια συμφωνία για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές (NGTs). Ωστόσο, οδήγησε σε αποτυχία τις συζητήσεις για την ενίσχυση της θέσης της γεωργίας στην αγροδιατροφική αλυσίδα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ), συγχέοντας την υπεράσπιση των δανικών συμφερόντων με τον ρόλο της ως Προεδρία.

Απέναντι σε Δανούς διαπραγματευτές, με τη στήριξη μιας βιαστικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι οποίοι πρότειναν μια «χαμηλού κόστους» συμφωνία για τους αγρότες, χωρίς πρόοδο στα συμβόλαια και ακόμη λιγότερη στο ζήτημα των ονομασιών κρέατος, η διαπραγματεύτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Celine Imart, κράτησε σκληρή στάση, προτιμώντας να ολοκληρωθεί η συμφωνία στις αρχές του 2026 υπό την Κυπριακή Προεδρία.

Η Δανική Προεδρία συγκάλεσε επίσης αυτή την εβδομάδα συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με σκοπό να καθορίσει το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό 2028-2034, δηλαδή να προσδιορίσει τι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των κρατών-μελών και ποιες κατευθύνσεις και αρχές θα θεωρηθούν ότι έχουν ήδη ουσιαστικά συμφωνηθεί. Η συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ξεκινά στις 18 Δεκεμβρίου, με χιλιάδες αγρότες να κατεβαίνουν στους δρόμους των Βρυξελλών για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στις προτάσεις της Επιτροπής να συγχωνεύσει την ΚΑΠ σε ένα κοινό ταμείο και έναν κοινό κανονισμό με άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές (συνοχής, κοινωνική πολιτική, αλιεία). Η πρόταση αυτή συνοδεύεται από περικοπή του προϋπολογισμού της ΚΑΠ σχεδόν κατά 20% και από μια εκτεταμένη επανεθνικοποίηση της πολιτικής, η οποία θα μετατρεπόταν σε 27 εθνικά αγροτικά προγράμματα που θα κινητοποιούν ευρωπαϊκούς πόρους. Αυτό θα συνιστούσε έναν πρωτοφανή κραδασμό, ο οποίος επιτείνεται περαιτέρω από τις επιπτώσεις των εμπορικών συμφωνιών.

Από τη μία πλευρά, η Ευρώπη υποστηρίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη οικονομική και πολιτική κυριαρχία μέσω της μείωσης της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα χάρη στην ανάπτυξη της βιοοικονομίας. Από την άλλη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει ένα σχέδιο αποδέσμευσης της Ευρώπης από τη γεωργία της, τη στιγμή που απαιτείται αύξηση της αγροτικής παραγωγής κατά 25%, για να επιτευχθούν οι στόχοι βιωσιμότητας και κυριαρχίας της Ένωσης.

Πρόκειται για ένα απαράδεκτο χάσμα, ή για πολιτική τύφλωση, και για έλλειψη πολιτικής σαφήνειας, τα οποία καταγγέλλουν αυτή την εβδομάδα αγρότες από ολόκληρη την Ευρώπη στις Βρυξέλλες, κάτω από τα παράθυρα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και στο περιθώριο της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ένα Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο είναι απίθανο να σημειώσει ουσιαστική πρόοδο στο ζήτημα του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, καθώς η Δανία συγχέει την ταχύτητα με τη βιασύνη, επιχειρώντας να προσθέσει την τελευταία στιγμή το αμφιλεγόμενο ζήτημα των επιστροφών (rebates) που είχαν προβλεφθεί σε προηγούμενους προϋπολογισμούς για τους κύριους καθαρούς συνεισφέροντες, μεταξύ των οποίων και η ίδια.