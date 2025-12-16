Μαζική αγροτική διαδήλωση στις Βρυξέλλες κατά των αλλαγών στην ΚΑΠ στις 18 Δεκεμβρίου

Με τη συμμετοχή περίπου 40 οργανώσεων από 27 χώρες, χιλιάδες αγρότες κατέκλυσαν το κέντρο των Βρυξελλών την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, πραγματοποιώντας πορεία διαμαρτυρίας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η κινητοποίηση διήρκεσε από τις 12:00 έως τις 15:30 και είχε στόχο να εκφράσει την αντίθεση του αγροτικού κόσμου στις επικείμενες αλλαγές της ΚΑΠ, στις περικοπές του προϋπολογισμού της και στις εμπορικές συμφωνίες που, όπως υποστηρίζουν οι αγρότες, απειλούν την ευρωπαϊκή γεωργία και την επισιτιστική ασφάλεια.

Όπως τονίζει η Copa και η Cogeca, οι αγρότες διαδηλώνουν όχι από συνήθεια, αλλά από ανάγκη. Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ και η ενσωμάτωσή της σε ένα ενιαίο ευρωπαϊκό ταμείο, σε συνδυασμό με εμπορικές συμφωνίες όπως αυτή με τη Mercosur, θέτουν σε κίνδυνο τον χαρακτήρα της ΚΑΠ και την προστασία των Ευρωπαίων παραγωγών. Παρά τις προειδοποιήσεις του αγροτικού κόσμου, η Επιτροπή συνεχίζει να προωθεί τις διαδικασίες σε εξπρές ρυθμούς, αφήνοντας περιορισμένο χώρο για ουσιαστικό διάλογο.

Τα αιτήματα της Copa και της Cogeca συνοψίζονται σε τρεις βασικούς άξονες:

1. Μια ΚΑΠ που στηρίζει πραγματικά τον αγρότη:

Οι αγρότες ζητούν έναν ισχυρό, κοινό και επαρκώς χρηματοδοτούμενο Πυλώνα ΚΑΠ μετά το 2027, με σαφή δομή και προστατευμένο προϋπολογισμό, που θα εξασφαλίζει βιώσιμο εισόδημα, ανταγωνιστικότητα, επισιτιστική ασφάλεια και λογικές τιμές για τους καταναλωτές. Οι πρόσφατες «διορθωτικές» παρεμβάσεις της Επιτροπής κρίνονται ανεπαρκείς.

2. Εμπόριο με κανόνες:

Η γεωργία πρέπει να θεωρείται στρατηγικός τομέας στις εμπορικές διαπραγματεύσεις και όχι αντικείμενο ανταλλαγής για άλλες πολιτικές προτεραιότητες. Οι αγρότες ζητούν να σταματήσει η επικύρωση της συμφωνίας με τη Mercosur χωρίς ουσιαστικές δικλίδες προστασίας, να περιοριστούν οι εισαγωγές από την Ουκρανία που αποσταθεροποιούν την αγορά και να διασφαλιστεί ισότιμη μεταχείριση με τις ΗΠΑ και άλλες χώρες.

3. Απλούστευση και λιγότερη γραφειοκρατία:

Ζητούν αναβολή εφαρμογής του CBAM για τα λιπάσματα, ουσιαστικές και ρεαλιστικές αλλαγές στις περιβαλλοντικές οδηγίες και την επιτάχυνση έγκρισης νέων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, ώστε να υπάρχει χρόνος προσαρμογής των παραγωγών στις νέες απαιτήσεις, με βασική αρχή «καμία απαγόρευση χωρίς εναλλακτική».

Η ημερομηνία της κινητοποίησης δεν είναι τυχαία. Την ίδια περίοδο, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνεδριάζει για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και την ΚΑΠ μετά το 2027, ενώ η Πρόεδρος της Επιτροπής προωθεί τη συμφωνία ΕΕ–Mercosur. Οι αγρότες θέλησαν να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα: όταν η ευρωπαϊκή γεωργία και η επισιτιστική ασφάλεια βρίσκονται σε κίνδυνο, δεν χωρούν επικοινωνιακά τεχνάσματα, αλλά απαιτούνται ουσιαστικές λύσεις.

Η διαδήλωση στις Βρυξέλλες αποτελεί μια σαφή ένδειξη ότι ο αγροτικός κόσμος της Ευρώπης διεκδικεί ένα βιώσιμο μέλλον για την αγροτική παραγωγή, με δίκαιη πολιτική και πραγματική προστασία των παραγωγών.

