Copa-Cogeca: 10.000 αγρότες διαδήλωσαν στις Βρυξέλλες για την ΚΑΠ και το δίκαιο εμπόριο

Μεγάλη και ειρηνική κινητοποίηση διοργάνωσε σήμερα η Copa-Cogeca στις Βρυξέλλες, συγκεντρώνοντας 10.000 αγρότες από όλα τα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ, οι οποίοι έστειλαν σαφές μήνυμα ενότητας προς τις ευρωπαϊκές θεσμικές αρχές. Σύμφωνα με όσα αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Copa – Cogeca, oι αγρότες ανέδειξαν τις κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η γεωργία σε όλη την Ευρώπη, από τις αυξημένες τιμές λιπασμάτων και τις αδικίες στη φορολογία, μέχρι την πολυπλοκότητα των κανονισμών.

«Η κινητοποίηση χαρακτηρίστηκε από άψογο συντονισμό, αποφασιστικότητα και κοινό σκοπό. Οι αγρότες πορεύτηκαν από το Boulevard Albert II και το Boulevard Botanique προς την Rue Arts-Loi, όπου οι εθνικές αντιπροσωπείες παρουσίασαν δυναμικές δηλώσεις.

Τα βασικά αιτήματα περιλαμβάνουν: ισχυρή και καλά χρηματοδοτούμενη Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027, δίκαιο και διαφανές εμπόριο που προστατεύει τα παραγωγικά πρότυπα και τους ευαίσθητους τομείς, καθώς και απλοποίηση κανονισμών με διασφάλιση νομικής σταθερότητας», αναφέρει η Copa-Cogeca.

Νωρίτερα το πρωί της Πέμπτης (18/12), η ηγεσία της Copa-Cogeca συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον Επίτροπο Γεωργίας Γιάνες Χάνσεν, επαναλαμβάνοντας τα αιτήματα. Οι οργανώσεις υπογραμμίζουν ότι η διαμαρτυρία μπορεί να τελειώνει, αλλά ο αγώνας συνεχίζεται.

Η επιτυχία της κινητοποίησης στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα: η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα για το μέλλον της γεωργίας και την επισιτιστική ασφάλεια 450 εκατομμυρίων πολιτών.