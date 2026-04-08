Αγροτική διαμαρτυρία στον κόμβο του Ε-65 στη Καρδίτσα – Επιμένουν σε κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις

Μέρες από τα πρόσφατα μπλόκα στη Θεσσαλία θύμισε η κινητοποίηση που οργάνωσε η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας (ΕΟΑΣΚ) στον κόμβο του Ε-65 στην Καρδίτσα, όταν ανέβηκαν στον αυτοκινητόδρομο δεκάδες τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα των αγροτοκτηνοτρόφων της περιοχής.

Οι αγρότες διεκδίκησαν να παρθούν μέτρα απέναντι στην εκτίναξη του κόστους παραγωγής, προστασίας του εισοδήματός τους ώστε να μπορούν να ζήσουν με αξιοπρέπεια στον τόπο τους. Οι αγρότες βρέθηκαν ξανά αντιμέτωποι με τις δυνάμεις καταστολής, με κλούβα των ΜΑΤ που τους εμπόδιζε να ανέβουν στον Ε-65.

Με δηλώσεις τους οι εκπρόσωποι των Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων που παραβρέθηκαν στην κινητοποίηση εξέφρασαν την αλληλεγγύη και τη στήριξη στον δίκαιο αγώνα και τα αιτήματα των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων της Καρδίτσας, ενώ ανάδειξαν επίσης τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της ασκούμενης αντιαγροτικής πολιτικής κυβέρνησης – ΕΕ.

Ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, αναφερόμενος στις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σημείωσε ότι πρέπει να πληρώσουν οι ένοχοι και πολιτικά και ποινικά για αυτό που έχει δημιουργηθεί στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που έχουν κλέψει από τις τσέπες αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων για να τα δώσουν σε «ημέτερους». Είναι ξεκάθαρο ότι εμείς θα είμαστε στον δρόμο και θα αντιπαλεύουμε την αντιλαϊκή και αντιαγροτική πολιτική διεκδικώντας την επιβίωσή μας», επισήμανε.

Κ. Τζέλλας: Είναι αγώνας ζωής και για αυτό θα συνεχίσουμε

Μιλώντας στους συγκεντρωμένους αγροτοκτηνοτρόφους ο Κώστας Τζέλλας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Καρδίτσας, ξεκαθάρισε μεταξύ άλλων πως «συνεχίζουμε τον αγώνα μας γιατί θέλουμε να επιβιώσουμε και να μείνουμε στα χωράφια, στα μαντριά και στα μελίσσια μας και όχι να φύγουμε από αυτά». Πρόσθεσε πως «το οργανωμένο αγροτικό κίνημα παλεύει για αυτό μέσα από τις Ομοσπονδίες και τους Συλλόγους, παλεύει για να αλλάξει αυτή η πολιτική και να ακολουθηθεί μία πολιτική που θα υλοποιεί τα δικά μας συμφέροντα πρέπει να βαδίσουμε στο δρόμο του αγώνα μαζί με τους εργαζόμενους και τον υπόλοιπο λαό που τον είχαμε στο πλευρό μας στον μεγάλο μας αγώνα φέτος». Καταδίκασε την πολεμική εμπλοκή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς σημειώνοντας πως αυτοί «γίνονται για τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και όχι για τους λαούς. Για εμάς δεν υπάρχουν, λένε, χρήματα όμως για να στέλνουνε patriot στην Σαουδική Αραβία έχουν. Και σκοτώνονται οι λαοί για να κερδοφορούνε οι λίγοι».

«Ένα από τα αιτήματα μας στα μπλόκα ήταν να σταματήσουν να δίνονται χρήματα για τον πόλεμο και όχι για τις ανάγκες μας. Αυτό ισχύει ακόμη πιο επιτακτικά σήμερα» ξεκαθάρισε ο Σωτήρης Γιαννακός, αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας. Ο ίδιος αναφέρθηκε στα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγή της περιοχής συγκεκριμένα στις τιμές που πουλάνε τα προϊόντα τους που δεν καλύπτουν ούτε το κόστος παραγωγής.