Έκλεισαν τον δρόμο οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου στη Γ.Γ. Αιγαίου, εν αναμονή των ανακοινώσεων του ΥΠΑΑΤ

Μετά τον χθεσινό αποκλεισμό του λιμανιού, σε συμβολικό κλείσιμο του δρόμου μπροστά από την Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής προχωρούν αυτή την ώρα οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου, εν αναμονή των μέτρων που θα ανακοινωθούν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Από την απόφαση που θα ληφθεί από πλευρά Υπουργείου θα εξαρτηθεί, αν τα παραληπτήρια γάλακτος θα συνεχίσουν να παραλαμβάνουν το γάλα. Και αυτό έχει άμεση επίπτωση στους κτηνοτρόφους, καθώς, όταν παραδίδουν το γάλα σε τυροκομεία και συνεταιρισμούς, λαμβάνουν πίστωση για την αγορά ζωοτροφών. Την Παρασκευή -20 Μαρτίου 2026- η Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, προκειμένου να δρομολογηθούν άμεσες δράσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να ενισχυθεί άμεσα με κατάλληλο προσωπικό και εξοπλισμό.

Την ίδια ώρα, σε ένδειξη συμπαράστασης κλειστές θα είναι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, πλην της Διεύθυνσης αγροτικής Ανάπτυξης και των οχημάτων της, οι υπηρεσίες των Δήμων Μυτιλήνης και Δυτικής Λέσβου, του Επιμελητηρίου Λέσβου.

Κλειστά θα είναι τα καταστήματα και τα βενζινάδικά στο Δήμο Δυτικής Λέσβου, καθώς και σχολεία στην Άντισσα και την Ερεσό. Εκδηλώσεις συμπαράστασης εκφράζονται και από άλλους φορείς σωματεία και συλλογικότητες.

Στις 19 Μαρτίου οι τυροκόμοι στη Λέσβο συμφώνησαν να παραλάβουν γάλα. Ζητούν να υπάρξει αποζημίωση, με βάση τα τιμολόγια, για γάλα που παραλαμβάνεται από τυροκομεία της Λέσβου, αλλά δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εξαιτίας των μέτρων που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της διασποράς του αφθώδους πυρετού. Η αποζημίωση θα αφορά γάλα που παρελήφθη κατά τη διάρκεια των μέτρων.

Οι κτηνοτρόφοι ζητούν μεταξύ άλλων:

Πλήρη αποζημίωση στους κτηνοτρόφους που θανατώνουν τα ζώα τους.

Η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας να χρηματοδοτείται πλήρως από το κράτος και να ενισχυθεί με προσλήψεις μόνιμων κτηνιάτρων.

Προστασία της τιμή του γάλακτος – Το γάλα να πληρώνεται στην τιμή που είχα πριν της εμφάνιση της νόσου και σε περίπτωση μη απορρόφησης του γάλακτος να καταβληθεί αποζημίωση στον κτηνοτρόφο με βάση τη δυναμικότητα παραγωγής της κτηνοτροφικής μονάδας του.

Πάγωμα των οφειλών τους σε τράπεζες εφορία και ζωοτροφές.

Δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα αφθώδους πυρετού

Την προηγούμενη Δευτέρα εμφανίστηκε κρούσμα αφθώδους πυρετού σε εκτροφή στην Πελόπη της Λέσβου, ενώ η Διεύθυνση του Κτηνιατρικού Κέντρου Αθηνών επιβεβαίωσε, «με ασφαλή διαγνωστική μέθοδο και δεύτερο κρούσμα αφθώδους πυρετού που εντοπίστηκε σε εκτροφή προβάτων στη Λέσβο, η οποία εδρεύει σε γειτνιάζουσα περιοχή εντός της ζώνης προστασίας που έχει οριστεί, και επομένως συνδέεται επιδημιολογικά με την εκτροφή βοοειδών, στην οποία εντοπίστηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα στις 16 Μαρτίου 2026.

Κατόπιν της εργαστηριακής επιβεβαίωσης του κρούσματος, η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής εξέδωσε οδηγία για την άμεση θανάτωση των προβάτων της μολυσμένης εκτροφής προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω διασπορά του ιού του αφθώδους πυρετού, όπως προβλέπεται από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2020/687. Ειδικό κλιμάκιο του ΥΠΑΑΤ βρίσκεται στο νησί, για την ενίσχυση της κλινικής επιτήρησης και της ιχνηλάτησης που απαιτείται με τη συνδρομή κλιμακίου στρατιωτικών κτηνιάτρων, κατόπιν συνεργασίας με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Σε χθεσινές δηλώσεις του, ο πρόεδρος του παραρτήματος Αιγαίου του Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Παναγιώτης Κατσαβέλλης, επισήμανε την ανάγκη αυστηρής τήρησης μέτρων βιοασφάλειας, τονίζοντας ότι το δεύτερο κρούσμα σε ζώο που βρίσκεται σε φάση ίασης δείχνει πως η νόσος κυκλοφορούσε στο νησί πριν από τον αρχικό εντοπισμό της.

Εντός της εβδομάδας, θα βρίσκονται στο νησί εμπειρογνώμονες της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Πηγή: ertnews.gr