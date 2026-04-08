Σημαντική δωρεά προς τον σύλλογο τριτέκνων οικογενειών Δράμας, από παραγωγούς πατάτας του Κ. Νευροκοπίου

Σε μια ουσιαστική πράξη αλληλεγγύης ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα, η Ομάδα παραγωγών πατάτας Κ. Νευροκοπίου προχώρησε στη διάθεση σημαντικής ποσότητας πατάτας προς τον Σύλλογο Τριτέκνων Οικογενειών Π.Ε. Δράμας, στηρίζοντας έμπρακτα τις τρίτεκνες οικογένειες της περιφερειακής μας ενότητας.

Η παράδοση και παράλληλα η διανομή της δωρεάς πραγματοποιήθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα στις αποθήκες της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Δράμας. Η πρωτοβουλία αυτή ενισχύει ουσιαστικά δεκάδες τρίτεκνες οικογένειες, συμβάλλοντας στην κάλυψη βασικών αναγκών κατά τη διάρκεια των εορτών, ενώ παράλληλα αναδεικνύει τον σημαντικό ρόλο της τοπικής

παραγωγής και των συνεταιριστικών φορέων στην κοινωνική συνοχή.

Εκ μέρους του Συλλόγου Τριτέκνων Οικογενειών Π.Ε. Δράμας εκφράζονται θερμές ευχαριστίες προς την Ομάδα Παραγωγών Πατάτας Κ. Νευροκοπίου για την ευγενική προσφορά και τη διαχρονική στήριξή της.

Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, αναδεικνύοντας τη δύναμη της συνεργασίας και της προσφοράς στην τοπική κοινωνία.

