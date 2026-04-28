«Αγροτική παραγωγή και εθνική ασφάλεια» – Το μήνυμα Ανδριανού από το Φόρουμ Δελφών

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός συμμετείχε στη συζήτηση με θέμα «Εθνική Ασφάλεια και Επιβίωση των Αγροτικών Κοινοτήτων», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπουλης, Γιάννης Ζαμπούκης, ο Καθηγητής Δημογραφίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, Κωνσταντίνος Ζαφείρης, και ο επικεφαλής του OECD Crete Centre on Population Dynamics, Άρης Αλεξόπουλος. Τη συζήτηση συντόνισε η δημοσιογράφος, Κατερίνα Καλεντερίδου.

Στην παρέμβασή του, ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε ότι η πρωτογενής παραγωγή δεν αποτελεί μόνο οικονομική δραστηριότητα, αλλά συνδέεται άμεσα με την εθνική ασφάλεια, την επισιτιστική επάρκεια, τη δημογραφική αντοχή, την κοινωνική συνοχή και τη δυνατότητα της χώρας να διατηρεί ζωντανή και παραγωγική την περιφέρεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις ακριτικές περιοχές, όπου η γεωργία και η κτηνοτροφία στηρίζουν το εισόδημα και την τοπική οικονομία, αλλά και τη συνοχή των τοπικών κοινωνιών.

Ο Υφυπουργός τόνισε ότι στόχος και δέσμευση της κυβέρνησης είναι η διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου για την ελληνική πρωτογενή παραγωγή, με έμφαση στην ποιότητα, τη γνώση και την καινοτομία, την πιστοποίηση, την ιχνηλασιμότητα, την ανθεκτικότητα, την εξωστρέφεια και την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Στο πλαίσιο αυτό, επισήμανε τη σημασία της βιώσιμης ενίσχυσης του εισοδήματος των παραγωγών, της στήριξης των νέων αγροτών, της ενδυνάμωσης των συνεργατικών σχημάτων, της ορθολογικής διαχείρισης των φυσικών πόρων και ιδίως του νερού, καθώς και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Ειδικά σε ό,τι αφορά τους νέους αγρότες, ο κ. Ανδριανός επεσήμανε ότι η ενασχόληση με την πρωτογενή παραγωγή πρέπει να γίνει ελκυστική ως προοπτική δημιουργίας και προκοπής και αυτό συνδέεται άμεσα με την εξασφάλιση των αναγκαίων υποδομών ζωής στην περιφέρεια.

Στην κατεύθυνση αυτή, ο κ. Ανδριανός υπογράμμισε ότι η νέα ΚΑΠ 2028-2034 για την οποία έχει ήδη ξεκινήσει η σχετική διαβούλευση, αποτελεί κρίσιμο θεσμικό εργαλείο για τη μετατροπή των εθνικών προτεραιοτήτων σε συνεκτικές ελληνικές θέσεις, προς όφελος των παραγωγών, της εθνικής οικονομίας και της κοινωνίας συνολικά.