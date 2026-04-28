Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος του ΑΣ Ζαγοράς Πηλίου «ZAGORIN», Θεμιστοκλής Βαλασσάς

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ζαγοράς Πηλίου «ZAGORIN» σε ανακοίνωσή του, «αποχαιρετά με θλίψη για το ταξίδι του στην αιωνιότητα τον Θεμιστοκλή Βαλασσά.

Ο Θεμιστοκλής Βαλασσάς υπηρέτησε ως μέλος της Διοίκησης την ιστορική πορεία της Οργάνωσης για αρκετά χρόνια, τα περισσότερα από τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, αντιμετωπίζοντας διάφορες προκλήσεις.

Συνέδεσε το όνομά του με τον Συνεταιρισμό κυρίως από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 σχεδόν μέχρι τις αρχές του 21ου αιώνα. Κατά κύριο λόγο η περίοδος προσφοράς του ταυτίστηκε με τα πεπραγμένα της δεκαετίας του 1990, που αποτέλεσε τη λεγόμενη «δεκαετία του marketing». Τότε ο Συνεταιρισμός «επένδυσε» έντονα, για πρώτη φορά, σε καινοτόμα για την εποχή εργαλεία προβολής και επικοινωνίας αναφορικά με το προϊόν και τη ξεχωριστή ταυτότητα της επιχείρησης.

Κατά τη περίοδο προεδρίας του προετοιμάστηκε η υλοποίηση για τη καταχώρηση των μήλων Ζαγοράς Πηλίου ως ΠΟΠ, τα πρώτα μήλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ παράλληλα ο Συνεταιρισμός αξιοποίησε έντονα την ένταξή του στον τότε ευρωπαϊκό οργανισμό προώθησης φρούτων «EUROFRU». Παράλληλα, το ίδιο διάστημα σχεδιάστηκε και εν τέλει υλοποιήθηκε η επικόλληση της γνωστής πλέον οβάλ ετικέτας με το εμπορικό σήμα ZAGORIN σε κάθε μήλο ξεχωριστά, γεγονός που τότε αποτέλεσε πρωτοποριακή ενέργεια διαμόρφωσης εταιρικής ταυτότητας για τα ελληνικά δεδομένα στην αγορά φρούτων-λαχανικών και μάλιστα από μια επιχείρηση συνεταιριστική.

Ο Θεμιστοκλής Βαλασσάς μαχητικός στο αγροτικό επάγγελμα σε όλη του τη ζωή, παρέμεινε πάντα ενεργός πολίτης στη τοπική κοινωνία και είχε διακριτή παρουσία ως επίτιμο μέλος και σε μετέπειτα σημαντικές στιγμές του Συνεταιρισμού όπως η συμπλήρωση 100 ετών διαρκούς λειτουργίας του.

Ο Πρόεδρος, τα Όργανα Διοίκησης και το Προσωπικό του Συνεταιρισμού εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε όλη του την οικογένειά και ιδιαίτερα στη κόρη του Κερασία που εργάζεται μαζί μας για περισσότερες από τρεις δεκαετίες στην Γραμματεία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς.

Η προσφορά του Θεμιστοκλή Βαλασσά στην εξέλιξη του Συνεταιρισμού είναι αδιαμφισβήτητη και το παράδειγμά του πιστεύουμε να αποτελέσει ένα ακόμα στοιχείο στη συλλογική κληρονομιά για τις επόμενες γενιές.

Ο «τελευταίος ασπασμός» σήμερα στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Ζαγοράς, στις 12 το μεσημέρι».