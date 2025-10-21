Αγροτικό χάσμα μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Προεδρίας του Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν τέσσερις σημαντικοί γύροι διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της δανικής προεδρίας, η οποία εκπροσωπεί το Συμβούλιο. Στο επίκεντρο βρίσκονται: Η τροποποίηση της Κοινής Οργάνωσης Αγοράς (ΚΟΑ) για την ενίσχυση της θέσης των αγροτών στην αλυσίδα τροφίμων, ο κανονισμός για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, ο νέος κανονισμός για τις νέες γονιδιωματικές τεχνικές (NGTs) και η απλοποίηση της υφιστάμενης ΚΑΠ.

Όσον αφορά τη διαπραγματευτική ισχύ των αγροτών στον τομέα και τη δέσμευση ονομασιών όπως «μπριζόλα» αποκλειστικά για προϊόντα ζωικής προέλευσης, η εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Σελίν Ιμάρ, απολαμβάνει ευρεία στήριξη από το σώμα. Ωστόσο, θα χρειαστεί να διαπραγματευθεί με μια δανική προεδρία που παραμένει επιφυλακτική και στα δύο αυτά ζητήματα. Αντίθετα, στο θέμα των νέων γονιδιωματικών τεχνικών, η δανική προεδρία εμφανίζεται ιδιαίτερα αποφασισμένη. Ο στόχος της είναι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις έως το τέλος Δεκεμβρίου, αν και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξακολουθεί να δυσκολεύεται να αποδεχθεί οποιαδήποτε αλλαγή.

Αντίστοιχες αποκλίσεις παρατηρούνται και ως προς τον μελλοντικό ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ που παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 16 Ιουλίου. Παρά τις επικρίσεις που έχουν διατυπώσει σχεδόν όλοι οι υπουργοί Γεωργίας, η δανική προεδρία εξακολουθεί να στηρίζει τις προτάσεις της Επιτροπής. Στόχος της είναι να επιτευχθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου πολιτική συμφωνία για τον κανονισμό που αφορά τα Εθνικά και Περιφερειακά Εταιρικά Σχέδια (NRPPs) και για το συνοδευτικό σχέδιο κανονισμού που προβλέπει τη δημιουργία ενιαίου ταμείου. Ο εν λόγω κανονισμός ενσωματώνει τις βασικές διατάξεις της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ, καθώς και το πλαίσιο επιδόσεων που πρέπει να εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη, προκειμένου να παρακολουθούν και να αξιολογούν τα αποτελέσματά της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διαπραγμάτευση διεξάγεται εκτός των γεωργικών οργάνων του Συμβουλίου, καθώς ο κύριος λόγος βρίσκεται πλέον στα υπουργεία Οικονομικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Εάν το σχέδιο της δανικής προεδρίας ευοδωθεί, το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας κινδυνεύει να περιοριστεί σε ρόλο επικυρωτικού οργάνου αποφάσεων που λαμβάνονται αλλού.

Από την άλλη πλευρά, οι κύριες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να καταψηφίσουν στις 22 Οκτωβρίου το σχέδιο κανονισμού για τα NRPPs, το οποίο θεωρούν ανεπαρκές ως προς τη γεωργική στρατηγική. Κατά την άποψή τους, η πρόταση οδηγεί σε επανακρατικοποίηση της ΚΑΠ, με μια αρχιτεκτονική και παρεμβάσεις που δεν ανταποκρίνονται στις προκλήσεις των επόμενων ετών, μετατρέποντας την ΚΑΠ από ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική σε ένα απλό χρηματοδοτικό πρόγραμμα.