Τα πρώτα από τα 38 λεωφορεία που μεταφέρουν Παλαιστίνιους κρατουμένους που αφέθηκαν ελεύθεροι από το Ισραήλ εισήλθαν στο έδαφος της Γάζας

Τα πρώτα από τα 38 λεωφορεία που μεταφέρουν Παλαιστίνιους κρατουμένους οι οποίοι αφέθηκαν ελεύθεροι από το Ισραήλ εισήλθαν στο έδαφος της Γάζας, δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που μετέχει στην επιχείρηση.

Πολλά λεωφορεία αναχώρησαν σήμερα από τη φυλακή του Όφερ στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ένα από τα δύο σωφρονιστικά ιδρύματα από τα οποία αναμένεται να απελευθερωθούν Παλαιστίνιοι που κρατούνται από το Ισραήλ στο πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε με τη Χαμάς, δήλωσε παράλληλα δημοσιογράφος του AFP. Το Reuters μετέδωσε επίσης επικαλούμενο αξιωματούχο που μετέχει στην επιχείρηση ότι το Ισραήλ θα απελάσει 154 απελευθερωθέντες Παλαιστίνιους κρατούμενους εκτός του Ισραήλ και των παλαιστινιακών εδαφών.

Οι ισραηλινές σωφρονιστικές αρχές ανακοίνωσαν το Σάββατο ότι συγκέντρωσαν σε δύο φυλακές, η μία εκ των οποίων είναι αυτή του Όφερ, τους Παλαιστίνιους κρατούμενους που θα απελευθερωθούν σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς στη Γάζα.