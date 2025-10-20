Κινητοποίηση των ευρωπαϊκών συνδικάτων των αγροτών κατά των προτάσεων της Κομισιόν για την ΚΑΠ

Αύριο, 21 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, κατά τη διάρκεια της επόμενης συνεδρίασης της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι Ευρωπαίοι αγρότες θα βγουν στους δρόμους του Στρασβούργου, για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στις «απαράδεκτες προτάσεις της Κομισιόν», όπως τις χαρακτηρίζουν, σχετικά με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και την Κοινή Γεωργική Πολιτική της περιόδου 2028-2034.

Εντείνονται οι αντιδράσεις για την πρόταση της Κομισιόν για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027, η οποία παρουσιάστηκε στις 17 Ιουλίου 2025. Το γεγονός ότι η ΚΑΠ, πλέον, καταργείται όπως την ξέραμε και εντάσσεται σε ένα ευρύτερο Ταμείο Χρηματοδοτήσεων, που περιλαμβάνει και άλλες πολιτικές, πέραν της αγροτικής, έχει πυροδοτήσει την κινητοποίηση αγροτικών οργανώσεων και […] 20/10/2025

Η επισιτιστική μας ασφάλεια κινδυνεύει, η Επιτροπή έχει ξεπεράσει τα όρια!

Την κινητοποίηση διοργανώνουν οι Copa-Cogeca, FNSEA, FDSEA και Jeunes Agriculteurs.

Καλούμε όλους τους ευρωβουλευτές που μοιράζονται τις ανησυχίες μας σχετικά με τη διαδικασία διαβούλευσης και τις προτάσεις της Επιτροπής να συμμετάσχουν σε αυτή την δράση. Μια εναλλακτική λύση είναι τόσο δυνατή όσο και απαραίτητη — μια λύση που σέβεται την ιδιαιτερότητα της ΚΓΠ, τη δομή των δύο πυλώνων της, και που εξασφαλίζει έναν ειδικό, ανθεκτικό στον πληθωρισμό προϋπολογισμό, παραμένοντας πιστή στις διατάξεις της Συνθήκης της ΕΕ.