Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αργολίδας: Σοβαρές ζημιές σε φυτική παραγωγή και φυτικό κεφάλαιο

Ανακοίνωση – τοποθέτηση από τον Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Σύλλογο Αργολίδας, με αφορμή το χαλάζι της 10ης Νοεμβρίου 2025, σε διάφορες καλλιέργειες σε χωριά του δήμου Άργους – Μυκηνών.

Ο Σύλλογος, μιλά για σοβαρές ζημιές σε φυτική παραγωγή και σε φυτικό κεφάλαιο. Μιλά για ζημιές σε πορτοκάλια, μανταρίνια, λεμόνια, ελιές, λαχανικά κ.ά. Όπως τονίζει, οι ζημιές αυτές, προστίθεται σε μία σειρά άλλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, όπως το υψηλό κόστος καλλιέργειας, η έλλειψη και η κακή ποιότητα αρδευτικού νερού.

Ο Σύλλογος, ζητά να βγουν άμεσα τα κλιμάκια του ΕΛΓΑ, να γίνει αναγγελία ζημιάς απ΄ το δήμο Άργους – Μυκηνών και να καταγραφεί το πραγματικό ύψος των ζημιών. Με αφορμή αυτές τις ζημιές, ο Σύλλογος, ζητά «να αλλάξει ο χαρακτήρας του ΕΛΓΑ, να μην υπάρξουν στις αποζημιώσεις όροι και προυποθέσεις, να δοθεί προκαταβολή και να γίνουν προσλήψεις προσωπικού στον ΕΛΓΑ».

Πηγή: ertnews.gr